محمد بن سلمان في قطر للمرة الأولى منذ عام 2017 (فيديو)

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، إلى الدوحة، في أول زيارة إلى قطر منذ القطيعة في 2017، وبعد المصالحة التي حصلت في مطلع العام 2021.

وكان في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان، أمير دولة قطر تميم بن حمد، وذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية أنهما عقدا اجتماعات مساء اليوم.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في حزيران/ يونيو 2017؛ بسبب دعمها للإرهاب.

وأعيد فتح الحدود مع قطر بعد اتفاق العلا في كانون الثاني/ يناير 2021.

ووصل بن سلمان إلى قطر قادما من الإمارات، حيث التقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وزار معرض إكسبو دبي.

وصدر بيان مشترك بعد الزيارة نشرته وكالة ”واس“ شدد فيه الجانبان الإماراتي والسعودي على ”أهمية التعامل بشكل جدي مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة والتدخلات المزعزعة“.

كما تناول البيان أزمات أخرى في المنطقة، وأكد على ”تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية“.

كما زار بن سلمان في مطلع جولته الخليجية سلطنة عمان.

وتأتي هذه الجولة قبل قمة لمجلس التعاون الخليجي تستضيفها الرياض في منتصف كانون الأول/ ديسمبر.