التحالف يعلن تدمير منظومة دفاع جوي لميليشيا الحوثي بجبهة مأرب

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية فجر اليوم، تدمير منظومة دفاع جوي معادٍ بجبهة مأرب.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، إنه شن العملية بعد اعتراض وتدمير قواته الجوية طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية.

وفي وقا سابق مساء الثلاثاء، أعلن التحالف العربي، عن سقوط قذيفة في جازان مساء يوم الثلاثاء، أطلقتها ميليشيات الحوثي، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكشف التحالف العربي، في بيان صادر عنه ”عن سقوط مقذوف حوثي معادي بالقرب من إحدى الطرق العامة والأسواق الشعبية في جازان“.

ونبه التحالف، ‏إلى ”محاولة المليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، استهداف المدنيين داخل المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة“.

وقال التحالف، في البيان، إن ”محاولات استهداف المدنيين، انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني“.

كان التحالف العربي أعلن، فجر الثلاثاء، أنه شن قصفا دقيقا لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، شملت كهوفا جبلية ومخازن سرية للصواريخ الباليستية.

وأضاف التحالف أن الأهداف شملت مخازن وورشاً لتجميع الصواريخ الباليستية والمسيّرات.

وطلب التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ من المدنيين، عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مشيرا إلى أن العملية استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين.

وتأتي العملية بعد تأكيد التحالف أن المليشيات الحوثية تستغل منشآت مدنية ذات حصانة بعملياتها لاستهداف المدنيين.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه الرياض، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها لتحييد وتدمير هذه الهجمات العدائية العابرة للحدود، والضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني.

ونشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف، لقطات فيديو لاعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية مساء الإثنين.

وأدان البرلمان العربي إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض وصاروخ آخر باتجاه مدينة خميس مشيط، مشيدا بيقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي اعترضتهما ودمرتهما بنجاح.

وقال البرلمان العربي في بيان إن ”هذا العمل العدواني المتمثل في إطلاق صواريخ باليستية تجاه المدنيين والأعيان المدنية في المدن الآهلة بالسكان يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق وقرارات الأمم المتحدة ومخالفا، للقانون الدولي الإنساني، كما يبرهن على زيف ميليشيات الحوثي الإرهابية، وعدم جديتها في إجراءات بناء الثقة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وخضوعها وتبعيتها للنظام الإيراني”.