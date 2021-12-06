التحالف: المليشيا الحوثية تستغل منشآت مدنية ذات حصانة بعملياتها العدائية

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية فجر اليوم، إن المليشيا الحوثية تستغل منشآت مدنية ذات حصانة بعملياتها لاستهداف المدنيين.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه الرياض، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها لتحييد وتدمير هذه الهجمات العدائية العابرة للحدود، والضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني.

وأكدت قيادة القوات المشتركة اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها لتحييد وتدمير هذه الهجمات العدائية العابرة للحدود، والضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني.#واس_عام pic.twitter.com/w4jGbfNBvR — واس العام (@SPAregions) December 6, 2021

ونشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف، لقطات فديو لاعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة مساء أمس الاثنين.

ودان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة الرياض وصاروخاً آخر باتجاه مدينة خميس مشيط، مُشيداً بيقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي اعترضتهما ودمرتهما بنجاح.

وقال البرلمان العربي في بيان له الليلة: ”إن هذا العمل العدواني المتمثل في إطلاق صواريخ باليستية تجاه المدنيين والأعيان المدنية في المدن الآهلة بالسكان يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق وقرارات الأمم المتحدة ومخالفاً للقانون الدولي الإنساني، كما يبرهن على زيف ميليشيا الحوثي الإرهابية، وعدم جديتها في إجراءات بناء الثقة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة اليمنية، وخضوعها وتبعيتها للنظام الإيراني ”.

وأكد البرلمان العربي، تضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها والأمن الإقليمي والدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى إلزام ميليشيا الحوثي بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة لانتهاكه الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي واستمراره في تزويد تلك الميليشيا الإرهابية بالأسلحة والصواريخ الباليستية؛ بهدف زعزعة الأمن واستمرار الفوضى في المنطقة.

من جهتها أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهديد أمن المملكة عبر استهداف مدينة الرياض بصاروخ بالستي.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم ، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت وقوف البلاده إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.