السعودية وسلطنة عمان توقعان 13 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي

وقعت المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، اليوم الإثنين 13 مذكرة تفاهم من أجل العمل المشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة عبر قيام عدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص بتوقيع هذه المذكرات مع نظيراتها من الجانب السعودي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية العمانية، أن شركة تنمية معادن عمان وقعت مذكرة مع شركة معادن السعودية لتقييم فرص الاستكشاف والتطوير في قطاع التعدين.

كما وقعت مجموعة أوكيو العمانية ثلاث مذكرات تفاهم مع أكوا باور السعودية وآير برودکت، وأرامكو للتجارة وسابك، ووقعت بورصة مسقط مذكرة تفاهم مع مجموعة تداول السعودية للتعاون في عمليات البورصة والإدراج المزدوج للشركات.

وتضمنت المذكرات، توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة ”أسياد“ وشركة النقل البحري السعودية في مجال الحوض الجاف والخدمات اللوجستية والنقل البحري، فيما وقعت شركة تنمية معادن عُمان مذكرة مع شركة معادن السعودية لتقييم فرص الاستكشاف والتطوير في قطاع التعدين.

ووقعت مجموعة ”عمران“ مذكرة تفاهم تتعلق بالاستثمار السياحي لتطوير مشروع سياحي في شاطئ يتي مع شركة دار الأركان السعودية.

وشملت مذكرات التفاهم الأخرى مجال الاستزراع السمكي بين شركة تنمية أسماك عمان، و“نقوا“ السعودية، وفي مجال الأسواق المالية بين بورصة مسقط ومجموعة تداول السعودية بهدف التعاون في عمليات البورصة والإدراج المزدوج للشركات.

ويأتي توقيع الاتفاقيات تزامنا مع الزيارة التي يجريها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الإثنين إلى السلطنة.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر المملكة في جولة خليجية.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) فإن الأمير محمد بن سلمان سيلتقي خلال جولته قادة عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت.

وسيبحث ولي العهد السعودي، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب ”واس“.

ويوم السبت، أعلن ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان، في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيبدأ الإثنين زيارة إلى السلطنة.

وذكر البيان أن الزيارة تأتي ”انطلاقًا من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وتعزيزًا لأواصر المودة والمحبة ووشائج القربى التي تجمع شعبي البلدين“.