ولي العهد السعودي يتوجه إلى سلطنة عمان في مستهل جولة خليجية

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الإثنين، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر المملكة في جولة خليجية.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) فإن الأمير محمد بن سلمان سيلتقي خلال جولته قادة عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت.

وسيبحث ولي العهد السعودي، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب ”واس“.

ويوم السبت، أعلن ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان، في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيبدأ الإثنين زيارة إلى السلطنة.

وذكر البيان أن الزيارة تأتي ”انطلاقًا من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وتعزيزًا لأواصر المودة والمحبة ووشائج القربى التي تجمع شعبي البلدين“.

وأضاف ”سيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين الشقيقين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر رخاءً، ونماءً، وازدهارًا“.

وأكد عبد الله بن سعود العنزي سفير خادم الحرمين الشريفين المعتمد لدى سلطنة عُمان، في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تأتي تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وقال إن المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان لديهما الكثير من القواسم المشتركة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، فهما تشتركان في الكثير من القيم وتعزيز ثقافة السلام ونبذ الإرهاب وتسعيان إلى دفع الجهود الدولية بما فيها مصلحة الدول، لاسيما إحلال السلام في اليمن.

وكانت وكالة بلومبيرغ الأمريكية للأنباء، نقلت الأربعاء الماضي، عن مصادر قولها إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يخطط للقيام بأول زيارة له إلى سلطنة عمان.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدرين وصفتهما بـ ”المطلعين على الأمر“، إن الزيارة قد تكون ”خلال الأسابيع المقبلة“.

وأوضحت الوكالة أن الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي إلى سلطنة عمان تعتبر ”مؤشرًا آخر على دفء العلاقات بين البلدين الخليجيين“.

وستكون زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى السلطنة هي الثانية خارج المملكة منذ بدء جائحة فيروس كورونا، بعد رحلة قصيرة قام بها إلى مصر في وقت سابق من العام الجاري.