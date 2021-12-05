التحالف يشن غارات على منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية بوقت متأخر من ليل الأحد، شن غارات استهدفت منصات صواريخ وطائرات مسيرة تستخدمها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لاستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وتأتي العملية التي أكد التحالف أنها تمت وسط إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، بعد ساعات من إطلاق ميليشيا الحوثي 4 مسيرات مفخخة صوب أهداف مدنية في جتوب السعودية.

وأكد التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ أن مراكز العمليات المدمرة ارتبطت بإطلاق الصواريخ و المسيرات صباح الأحد.

وأشار البيان إلى أن ضربات التحالف بصنعاء جاءت استجابة للتهديد ومحاولة استهداف المدنيين، مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ودانت الإمارات بشدة محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة بطائرات بدون طيار مسيرة، اعترضتها ودمرتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيانها الأحد، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي الإرهابية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي.

وحثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تقوض الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ودان البرلمان العربي بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ، أربع طائرات مسيرة على المنطقة الجنوبية بالمملكة.

وشدَّد في بيان له الأحد، على أن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بهذه الأعمال الجبانة يمثل خرقاً واضحاً لاتفاق ستوكهولم القاضي بوقف إطلاق النار، مفيداً بأن تكرار هذه المحاولات الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بالقوانين والأعراف الدولية كافة.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة، ومنع هذه الميليشيا الإرهابية من حيازة التقنية العسكرية المتطورة، التي يزودها بها النظام الإيراني، وتستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية، وتستهدف بها المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ونجاحها في التصدي للمحاولات الإرهابية كافة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية.