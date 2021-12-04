التحالف: ضربات جوية جديدة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء اليوم السبت، شن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية في صنعاء.

وقال التحالف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، قد جرى شن ”ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء“.

وأشار التحالف إلى أن ”العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“، طالبًا من المدنيين ”عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة“.

وذكر التحالف أنه تم تدمير ”أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء“.

وأوضح أن ”تدمير الموقع شمل مخازن للأسلحة تحت الأرض ومخازن تموين للجبهات“.

#عاجل #التحالف :تدمير الموقع شمل مخازن للأسلحة تحت الأرض ومخازن تموين للجبهات .#واس_عام — واس العام (@SPAregions) December 4, 2021

وتأتي هذه الضربات الجوية استمرارًا لأخرى مماثلة، أعلن عنها التحالف، فجر اليوم السبت، وأسفرت عن ”تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية، مع مجموعة الخبراء جنوب صنعاء“.

وأضاف في بيان نقلته الوكالة السعودية الرسمية، أن الضربات أسفرت أيضًا عن ”تدمير ورشة لتصنيع الألغام وتجميع المسيرات في صنعاء“، مؤكدًا ”اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية“.

وتأتي هذه الغارات الجديدة ضمن سلسلة عمليات يشنها تحالف دعم الشرعية ضد أهداف عسكرية في اليمن.

وكان التحالف قد أعلن فجر الخميس الماضي، شن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة.

وأسفرت تلك الضربات عن تدمير ورش لتجميع الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في صعدة، بينما استهدفت الضربات على صنعاء أحد مخازن الأسلحة والتموين الرئيسة.

ويأتي استهداف هذه المواقع ضمن بنك للأهداف العسكرية التابعة لميليشيات الحوثي لاسيما في صنعاء، والتي تستخدمها الميليشيات لشن هجمات عابرة للحدود تستهدف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وكان من ضمن الأهداف العسكرية التي تم قصفها خلال الأيام الماضية، معسكر دار الرئاسة في صنعاء، ومنشأة سرية تحت الأرض تقع جنوب المعسكر وترتبط بجبل النهدين.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية صورا جوية توضح آثار ما بعد القصف لاستهداف طائرات التحالف عملية نقل أسلحة من المنشأة السرية.

وأعلن التحالف العربي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شن غارات جوية في صنعاء استهدفت مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي كان أبرزها موقعا سريا لخبراء الحرس الثوري الإيراني.

وقبل ذلك بيوم واحد، قال التحالف إنه شن غارات مشابهة أدت إلى ”تدمير منصات لإطلاق صواريخ باليستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء، إضافة إلى تدمير مرافق لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيّرة في قاعدة الديلمي“.