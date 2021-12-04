ماكرون يصل إلى السعودية لبحث أزمة لبنان والنووي الإيراني مع محمد بن سلمان

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية اليوم السبت لإجراء محادثات مباشرة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن المتوقع أن يبحث الزعيمان ”مسائل إقليمية، منها القضية النووية الإيرانية، وكذلك لبنان“، بحسب وكالة ”رويترز“.

ويعتبر ماكرون السعودية مهمة للمساعدة في إبرام اتفاق سلام يشمل المنطقة مع إيران، كما ينظر إليها باعتبارها حليفا في المعركة ضد المتشددين الإسلاميين من الشرق الأوسط وحتى غرب أفريقيا، وحصنا في مواجهة الإخوان المسلمين.

وتأتي زيارة ماكرون إلى المملكة في إطار جولة خليجية بدأها بدولة الإمارات ثم قطر قبل التوجه إلى السعودية للقاء ولي العهد.

ويحاول الرئيس الفرنسي حلحلة الأزمة مع لبنان التي تسببت بها تصريحات وزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي حول الوضع في اليمن.

وكان قرداحي قد استقال من منصبه، الجمعة، في محاولة لإنهاء الخلاف الدبلوماسي مع دول الخليج بعد تصريحاته تلك.

وقال ماكرون خلال مؤتمر عقده في ختام زيارته لقطر إنه لا بد للحكومة اللبنانية أن تستأنف العمل من أجل تطبيق الإصلاحات المطلوبة.

ومن المقرر أن يشارك وفد أعمال يضم حوالي 100 شركة، من بينها ”توتال إنرجيز“ و“إي.دي.إف“ و“تاليس“ و“فيفندي“، في منتدى استثماري خلال زيارة ماكرون.

وذكرت وكالة ”فرانس برس“ أن ماكرون رأى، الجمعة، أن ”من الضروري الحوار مع السعودية، الدولة الخليجية الأولى في الحجم“ للتمكن من ”العمل على استقرار المنطقة“.

وبحسب الوكالة الفرنسية، ينوي ماكرون الدفاع أمام الأمير محمد بن سلمان عن قضية لبنان، حيث تفاقمت الأزمة الاقتصادية بسبب الأزمة الدبلوماسية.

ويفترض أن تستفيد هذه المساعي من استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي التي رحب بها ماكرون، معرباً عن أمله في ”إعادة إشراك جميع دول الخليج في العلاقة مع لبنان“.

ويسعى ماكرون منذ عام بجد من أجل مساعدة لبنان على الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخه، بحسب الوكالة.

وبعد استقالة قرداحي، أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الجمعة، عن أملهما في عودة العلاقات الطبيعية مع السعودية ودول الخليح العربي.

وقال ميقاتي إن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي كانت ”ضرورية“ بعد الأزمة التي نشأت مع السعودية ودول خليجية أخرى.

وجدد عون خلال تسلمه كتاب استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي التأكيد على حرص لبنان على إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية.