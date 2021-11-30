التحالف يدمر طائرة مسيٌرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية فجر اليوم، إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي من مطار صنعاء الدولي.

وأضاف التحالف في بيان، نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ أبرز ما جاء فيه، إن عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكدا أن محاولة استهداف المدنيين ستقابلها استجابة فورية للتهديد.

وياتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان التحالف أنه شن غارات جوية في صنعاء استهدفت مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي كان أبرزها موقعا سريا لخبراء الحرس الثوري الإيراني داخل العاصمة اليمنية.

وقال التحالف في بيان، إن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، طالبا من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

وأكد التحالف أنه دمر ورشاً لتجميع الصواريخ البالستية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء، إضافة إلى تدمير موقع لتجميع وتخزين الصواريخ البالستية.

وأشار التحالف إلى أنه اتخذ إجراءات وقائية خلال تنفيذ العملية العسكرية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

وتأتي الغارات الجديدة بعد يوم من غارات مشابهة قال التحالف إنها أدت إلى ”تدمير منصات لإطلاق صواريخ باليستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء“، مؤكدًا أنه ”دمر مرافق لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيّرة في قاعدة الديلمي“.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“: ”استهدفنا مراكز ثقل لأهداف نوعية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء“، مشددًا على أن مطار صنعاء أصبح ”قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري، وحزب الله الإرهابي“.

وشدد على أن ”الضربات استجابة فورية للتهديد، وإطلاق المسيّرات من مطار صنعاء الدولي“.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق عن رصد تحركات ونشاطات عدائية لميليشيات الحوثيين في مطار صنعاء الدولي.

وقال التحالف، السبت، إن ”طائرة مسيّرة استطلاعية انطلقت للداخل اليمني من مطار صنعاء الدولي“، كما شدد على أن ”استخدام مطار صنعاء كقاعدة عسكرية انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني“.

ويأتي استهداف مقر الحرس الثوري وورش لتجميع الصواريخ، من ضمن بنك للأهداف العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، والتي تستخدمها الميليشيات لشن هجمات عابرة للحدود تستهدف الأعيان المدنية في السعودية.

وكان من ضمن الأهداف العسكرية التي تم قصفها خلال الأيام الماضية، معسكر دار الرئاسة في صنعاء، ومنشأة سرية تحت الأرض تقع جنوب المعسكر وترتبط بجبل النهدين.