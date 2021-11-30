التحالف يوجه ضربات جديدة لترسانة الحوثيين في صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، صباح اليوم، أنه نفذ غارات جوية جديدة على أهداف عسكرية مشروعة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

وقال التحالف، إن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، طالبا من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وتأتي الغارات الجديدة بعد يوم من غارات مشابهة قال التحالف إنها أدت إلى ”تدمير منصات لإطلاق صواريخ باليستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء“، مؤكدًا أنه ”دمر مرافق لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيّرة في قاعدة الديلمي“.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“: ”استهدفنا مراكز ثقل لأهداف نوعية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء“. مشددًا على أن مطار صنعاء أصبح ”قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري، وحزب الله الإرهابي“.

وشدد على أن ”الضربات استجابة فورية للتهديد، وإطلاق المسيّرات من مطار صنعاء الدولي“.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق عن رصد تحركات ونشاطات عدائية لميليشيات الحوثيين في مطار صنعاء الدولي.

وقال التحالف، السبت، إن ”طائرة مسيّرة استطلاعية انطلقت للداخل اليمني من مطار صنعاء الدولي“، كما شدد على أن ”استخدام مطار صنعاء كقاعدة عسكرية انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني“.