السعودية تطالب بضرورة عقد اجتماع استثنائي لـ"التعاون الإسلامي" حول أفغانستان

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، على ضرورة عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي؛ لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان، والإسهام في تقديم الاستجابة الإنسانية المناسبة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن ”المملكة تتطلع لعقد هذا الاجتماع، الذي عرضت باكستان استضافته في الـ 17 من ديسمبر/ كانون الأول القادم، وأن تُسهم مخرجاته في إيجاد الآليات والسبل الملائمة لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني، وتنسيق الإجراءات مع الأمم المتحدة، ووكالاتها ذات الصلة، والمؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الدولي؛ بهدف التخفيف من تأثير الأزمة الإنسانية على الشعب الأفغاني“.

ووفقا للوكالة السعودية الرسمية: ”تأمل المملكة أن يكون انعقاد هذا الاجتماع فرصة للتأكيد على أهمية استقرار وأمن أفغانستان، ونبذ ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية كمأوى أو ملاذ للجماعات الإرهابية، وحث الحكومة المؤقتة على احتواء مختلف الأطياف الأفغانية، ومراعاة المواثيق والأعراف الدولية، واحترام حقوق الإنسان وحق المرأة في التعليم والعمل“.

ويأتي هذا الموقف السعودي، وفقا للوكالة الرسمية؛ ”نظرا لما يواجهه الشعب الأفغاني من أزمة إنسانية خطيرة تتفاقم مع حلول فصل الشتاء، وحاجة الملايين من الأفغان إلى مساعدات إنسانية عاجلة تشمل الغذاء والدواء والمأوى“.

كما ذكرت الوكالة أن الموقف السعودي يأتي ”انطلاقا من المبادئ الإسلامية السمحة، وباعتبار المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية“.

وكان وزراء خارجية الهند وروسيا والصين أعربوا، يوم الجمعة الفائت، عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان وتهريب المخدرات في البلاد.

وغرقت أفغانستان في أزمتها بسبب الوقف المفاجئ لمساعدات أجنبية بمليارات الدولارات في أعقاب انهيار الحكومة المدعومة من الغرب وعودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/ آب.

وجاء في بيان مشترك صدر إثر اجتماع افتراضي بين وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار ونظيريه الروسي سيرجي لافروف والصيني وانغ يي، ”انطلاقا من الشعور بالقلق إزاء تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، دعا الوزراء إلى تقديم مساعدات إنسانية فورية ودون عوائق لأفغانستان”.

وكانت الأمم المتحدة حثت، من جانبها، في وقت سابق من هذا الشهر، على اتخاذ إجراء عاجل لدعم بنوك أفغانستان، محذرة من أن ارتفاع عدد العملاء غير القادرين على تسديد قروضهم وانخفاض الودائع وأزمة السيولة النقدية يمكن أن تتسبب في انهيار النظام المالي في غضون شهور.

وأدى الانسحاب المباغت لمعظم الدعم التنموي الأجنبي بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة إلى انهيار الاقتصاد؛ الأمر الذي فرض ضغطا شديدا على النظام المصرفي الذي وضع حدودا أسبوعية للسحب من أجل وقف السحب السريع للودائع.