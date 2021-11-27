التحالف: رصد تحركات عسكرية عدائية في مطار صنعاء

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مساء السبت، إنه رصد تحركات ونشاطات عسكرية عدائية لميليشيات الحوثي في مطار صنعاء الدولي.

وأضاف التحالف، في بيان نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ أبرز ما جاء فيه، أن طائرة مسيّرة استطلاعية انطلقت للداخل اليمني من مطار صنعاء الدولي.

وأوضح التحالف أن استخدام مطار صنعاء كقاعدة عسكرية انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

وقبل أسبوع، أثار تسريب فيديو من داخل مطار صنعاء الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ويُظهر الجماعة المسلحة تجري تجارب على أنظمة دفاع جوي هناك، ردود فعل واسعة بدا معها أن المطار قد يصبح هدفا رئيسا لهجمات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وكانت محطات تلفزة ووسائل إعلام سعودية رسمية وخاصة، بينها قناة ”الإخبارية“ الحكومية، قد نشرت مساء الإثنين الماضي مقطع فيديو قالت إنه من داخل مطار العاصمة اليمنية، ويظهر ”تنفيذ عدد من عناصر ميليشيا الحوثي تجارب واختبارات على إحدى المنظومات الجوية عبر استخدام طائرة تابعة للأمم المتحدة كهدف معادٍ أثناء الهبوط والإقلاع في #مطار_صنعاء“.

كما نشرت قناة ”العربية“ السعودية الفيديو عينه أيضاً، وقالت إنه ”يكشف عن استخدام ميليشيا الحوثي طائرات أممية في تجارب منظومات الدفاع الجوي.. ويثبت تورط خبراء أجانب من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله بشن عمليات عدائية“.

وأفرجت قوات التحالف العربي عن الفيديو الذي تم تصويره بهاتف جوال، يبدو فيه أن أحد العاملين في المنظومة الجوية أجنبي، لكنها لم تكشف كيف حصلت عليه، ولا تاريخ تصويره.

وقال خبراء أمن ومحللون سياسيون وعسكريون وأمنيون سعوديون إن الفيديو بالغ الخطورة والأهمية، ويجعل من مطار صنعاء هدفا مشروعا لقوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة، التي زاد استهداف الحوثيين أراضيها ومنشآتها المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

ورجح الباحث السعودي في العلاقات الدولية، الدكتور حمدان الشهري، أن يتحول مطار صنعاء إلى هدف لهجمات قوات التحالف العربي، وقال: ”سيتم تحويل مطار صنعاء إلى مقبرة بعد أن تحول إلى شبه قاعدة عسكرية إيرانية، إذ تملؤه طهران بالأسلحة المتنوعة“.

كما دعا الخبير الأمني السعودي الدكتور محمد الهدلاء إلى استهداف مطار صنعاء، قائلا: ”فلنتخلَّ عن الحذر وهاجس الإدانات، ماذا ننتظر؟ إطالة الحرب مع الحوثي تشكل عبئا على التحالف، الفرصة مواتية لحسم المعركة ونقلها إلى معقل الحوثي صنعاء و #مطار_صنعاء المكدس بالطائرات المسيرة بعد استغلاله في الهجوم على السعودية، لن نجد مثل هذه الفرصة بعد تبدل مواقف الأمريكيين والغرب تجاه الحوثي“.