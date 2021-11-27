التحالف يشن غارات جديدة على أهداف عسكرية في صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية صباح اليوم، أنه نفذ غارات جوية جديدة على أهداف عسكرية مشروعة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب ما ذكره التلفزيون السعودي الرسمي.

وتأتي الغارات الجديدة، بعد ساعات من نشر التحالف مجموعة من الصور الاستخبارية والفضائية، توضح عملية استهداف معسكر دار الرئاسة في صنعاء، فجر اليوم الجمعة.

وتبين الصور ”تفاصيل ارتباط قصر دار الرئاسة بمنشأة سرية تحت الأرض تقع جنوب دار الرئاسة وترتبط بجبل النهدين“ بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

قيادة القوات المشتركة للتحالف "#تحالف_دعم_الشرعية_في_اليمن" تنشر صوراً لبعض تفاصيل عملية استهداف دار الرئاسة بصنعاء فجر اليوم.#واس_عام pic.twitter.com/eRRoXPJhJq — واس العام (@SPAregions) November 26, 2021

وأضافت ”واس“ أن ”الصور توضح آثار ما بعد القصف لاستهداف طائرات التحالف عملية نقل أسلحة من المنشأة السرية، بعد استهداف التحالف لها قبل يومين“.

وكان التحالف، أعلن في وقت متأخر من ليل الخميس، شن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

ومن بين تلك الأهداف ”معسكر دار الرئاسة“، الذي تم استهدافه، ”بعد عملية استخبارية دقيقة“، بحسب بيان للتحالف نقلته ”واس“.

وأشار البيان إلى أن التحالف ”رصد تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر“.

وأكد أن ”القيادات الإرهابية والقدرات النوعية، أهداف مشروعة على مدار الساعة“.

وشدد التحالف على أن هذه الضربات ”تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“، منوهًا إلى أنه ”اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية“.

تبين الصور الاستخبارية والفضائية تفاصيل ارتباط قصر دار الرئاسة بمنشأة سرية تحت الأرض تقع جنوب دار الرئاسة وترتبط بجبل النهدين.#واس_عام pic.twitter.com/cAzASyyZOF — واس العام (@SPAregions) November 26, 2021

ويعلن التحالف بين فترة وأخرى، شن ضربات جوية مماثلة في صنعاء.

وقال التحالف، في وقت سابق، إنه شن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثيين في صنعاء، تتضمن معامل سرية للطائرات المسيرة التي تفخخها الميليشيات وتطلقها صوب أهداف مدنية جنوب السعودية.

وطالب التحالف حينها، المدنيين، بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وتداول نشطاء يمنيون على مواقع التواصل، أنباء عن استهداف إحدى الغارات اجتماعًا لقيادات حوثية في الأمن السياسي، فيما نقل آخرون عن شهود عيان، سماعهم أصوات انفجارات عنيفة في جبهة الستين.

كما تواردت أنباء عن غارات عنيفة في حي شملان بالعاصمة اليمنية صنعاء.

ونقلت صحيفة ”الوطن“ السعودية على لسان مصادر عسكرية، قولها إن الضربات الجوية للتحالف في حي شملان في صنعاء ”نوعية، واستهدفت مقار عسكرية لعناصر إيرانية وحوثية، ومخازن جديدة للأسلحة والطائرات المسيرة“.