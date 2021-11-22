بعد تسريب فيديو للحوثيين.. هل تحول مطار صنعاء لهدف مشروع للتحالف العربي؟‎‎

أثار تسريب فيديو من داخل مطار صنعاء الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ويُظهر الجماعة المسلحة تجري تجارب على أنظمة دفاع جوي هناك، ردود فعل واسعة بدا معها أن المطار قد يصبح هدفاً رئيسياً لهجمات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وكانت محطات تلفزة ووسائل إعلام سعودية رسمية وخاصة، وبينها قناة ”الإخبارية“ الحكومية، نشرت مساء الإثنين، مقطع فيديو قالت إنه من داخل مطار العاصمة اليمنية، ويظهر ”تنفيذ عدد من عناصر ميليشيا الحوثي لتجارب واختبارات على إحدى المنظومات الجوية عبر استخدام طائرة تابعة للأمم المتحدة كهدف معاد أثناء الهبوط والإقلاع في #مطار_صنعاء“.

فيديو يظهر تنفيذ عدد من عناصر ميليشيا الحوثي لتجارب واختبارات على إحدى المنظومات الجوية عبر استخدام طائرة تابعة للأمم المتحدة أثناء الهبوط والإقلاع في #مطار_صنعاء #الإخبارية pic.twitter.com/MnsloSPptJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 22, 2021

كما نشرت قناة ”العربية“ السعودية، الفيديو ذاته أيضاً، وقالت إنه ”يكشف عن استخدام ميليشيا الحوثي لطائرات أممية في تجارب منظومات الدفاع الجوي.. ويثبت تورط خبراء أجانب من الحرس الثوري الإيراني و حزب الله بشن عمليات عدائية“.

وأفرجت قوات التحالف العربي عن الفيديو الذي تم تصويره بهاتف جوال، يبدو فيه أن أحد العاملين في المنظمة الجوية أجنبي، لكنها لم تكشف كيف حصلت عليه، ولا تاريخ تصويره.

وقال خبراء أمن ومحللون سياسيون وعسكريون وأمنيون سعوديون، إن الفيديو بالغ الخطورة والأهمية، ويجعل من مطار صنعاء هدفاً مشروعاً لقوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة التي زاد استهداف الحوثيين لأراضيها ومنشآتها المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وقال الأكاديمي السعودي وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور صالح الراجحي، في تعليق على الفيديو ”نعم يجب تدمير مطار صنعاء دون تأخير، لأنه أصبح مركز لعمليات الحوثي (الايراني) الإرهابي، سيكون خطاء استراتيجي فادح إن لم يتم تدمير مطار صنعاء“.

ودعا الراجحي في تغريدة عبر تويتر، لاستهداف مطار تعز أيضاً، موضحاً ”.. وكذلك مطار تعز الآن ودون تأخير، تهريب في طائرات الأمم المتحدة، تهريب أسلحة ايرانية في وسائل طيران اخرى متعاطفة مع الحوثي. لماذا الانتظار؟!“.

نعم يجب تدمير مطار صنعاء دون تأخير لانه أصبح مركز لعمليات الحوثي (الايراني) الارهابي، سيكون خطاء استراتيجي فادح ان لم يتم تدمير مطار صنعاء

وكذلك مطار تعز الان ودون تأخير، تهريب في طائرات الأمم المتحدة، تهريب أسلحة ايرانية في وسائل طيران اخرى متعاطفه مع الحوثي.

لماذا الانتظار؟! https://t.co/T92RyHoidk — د. صالح الراجحي (@DRsalrajhi) November 22, 2021

ورجح الباحث السعودي في العلاقات الدولية، الدكتور حمدان الشهري، أن يتحول مطار صنعاء إلى هدف لهجمات قوات التحالف العربي، وقال ”سيتم تحويل مطار صنعاء إلى مقبرة بعد أن تحول إلى شبه قاعدة عسكرية إيرانية تملأه طهران بالأسلحة المتنوعة“.

سيتم تحويل مطار صنعاء إلى مقبرة بعد أن تحول إلى شبه قاعدة عسكرية إيرانية تملأه طهران بالأسلحة المتنوعة. — د. حمدان الشهري (@drhamsher7) November 22, 2021

وفي السياق ذاته، كتب المحلل العسكري السعودي، العميد حسن الشهري، ”أصبح مطار صنعاء الدولي هدفاً عسكرياً مشروعاً للتحالف العربي بعد أن حولته ايران لثكنة عسكريّة وورش لتركيب الصواريخ وتفخيخ الطائرات المسيرة ومركزا للتدريب على المنطومات الجوية على طائرات الامم المتحدة من قبل الحرس الثوري وحزب اللات الإرهابيين وغض الطرف من قبل المجتمع الدولي ومنظماته“.

أصبح مطار صنعاء الدولي هدفاً عسكرياً مشروعاًللتحالف العربي بعد ان حولته ايران لثكنة عسكريّة وورش لتركيب الصواريخ وتفخيخ الطائرات المسيره ومركزا للتدريب على المنطومات الجويه على طائرات الامم المتحده من قبل الحرس الثوري وحزب اللات الارهابيين وغض الطرف من قبل المجتمع الدولي ومنظماته — حسن الشهري (@H_Dh_Alshehri) November 22, 2021

كما دعا الخبير الأمني السعودي، الدكتور محمد الهدلاء، لاستهداف مطار صنعاء، قائلاً ”فلنتخلى عن الحذر وهاجس الإدانات، ماذا ننتظر، إطالة الحرب مع الحوثي تشكل عبء على التحالف. الفرصة مواتية لحسم المعركة ونقلها لمعقل الحوثي صنعاء و #مطار_صنعاء المكدس بالطائرات المسيرة بعد استغلاله للهجوم على السعودية. لن نجد مثل هذه الفرصة بعد تبدل مواقف الامريكيين والغرب تجاه الحوثي“.

فلنتخلى عن الحذر وهاجس الإدانات ماذا ننتظر إطالة الحرب مع الحوثي تشكل عبء على التحالف.الفرصة مواتية لحسم المعركة ونقلها لمعقل الحوثي صنعاء و #مطار_صنعاء المكدس بالطائرات المسيرة بعد استغلاله للهجوم على السعودية. لن نجد مثل هذه الفرصة بعد تبدل مواقف الامريكيين والغرب تجاه الحوثي pic.twitter.com/BIuCQPtkGS — 🇸🇦 DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) November 21, 2021

ولم يعلن التحالف العربي الذي يصدر بيانات وتعليقات وتوضيحات حول عملياته العسكرية بشكل مستمر، عبر متحدثه الرسمي، العميد تركي المالكي، عن تغييرات في آلية العمليات العسكرية في اليمن بعد نشر الفيديو.

لكن قناة ”العربية“ نقلت عن المالكي قوله، إن إيران حولت مطار صنعاء لقاعدة عسكرية بعدما أقامت جسراً جوياً عام 2014 بمعدل 28 رحلة أسبوعيا من طهران لصنعاء عبر الخطوط الإيرانية، ونقلت الأسلحة كافة ومنها الأسلحة النوعية، لأتباعها الحوثيين.

وأضاف المالكي أن إيران والحوثيين، حولوا المطار لثكنة عسكرية تتضمن ورش تركيب وتفخيخ وتخزين وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين داخل اليمن أو في المملكة.

وقال المالكي إن صمت المنظمات العاملة في مطار صنعاء على الانتهاكات الجسيمة بحق القانون الدولي الإنساني، يعد بمثابة حياد سلبي وتجاهل متعمد يمس القيم والمبادئ لهذه المنظمات، ويمس آلاف المدنيين، بمن فيهم أطقم المنظمات.

وبدأت عمليات التحالف العربي في اليمن في مارس/آذار عام 2015 باستهداف مدرجات مطار صنعاء ليتوقف هبوط الطائرات الإيرانية المدنية فيه، لكن الرياض قررت بعد ذلك السماح بالرحلات الإغاثية والإنسانية.