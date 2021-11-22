التحالف العربي.. مقتل 115 حوثيا بـ 22 عملية استهداف نفذها بمدينة مأرب

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الإثنين، عن تنفيذه (22) عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مدينة مأرب، خلال الساعات الـ 24 الماضية أدت لمقتل 115 عنصرا من الميليشيا المدعومة من إيران.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، قال التحالف: ”نفذنا (5) عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين واستهدفت العمليات آليات عسكرية، وموقعا لتخزين الصواريخ البالستية“.

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التحالف: نفذنا (٥) عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 22, 2021

وأكد التحالف في بيانه، أن الغارات دمرت ( 16) آلية عسكرية، وقضت على ( 115) عنصرا إرهابيا“.

وجدد التحالف تأكيده دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم.

في سياق متصل، قال التحالف في سلسلة تغريدات نشرتها الصفحة الرسمية لوكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ على تويتر، إن هناك مؤشرات على تواجد خطر وشيك على الملاحة والتجارة العالمية بحنوب البحر الأحمر، كما تم رصد تحركات ونشاط عدائي للميليشيا باستخدام زوارق مفخخة.

وأضاف البيان، أن التحالف يتخذ إجراءات عملياتية لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة.

استهداف مطار أبها الدولي

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف تدمير طائرة مسيّرة، حاولت استهداف مطار نجران جنوب المملكة، إذ أشار البيان إلى كمية من الشظايا تناثرت على حي العريسة السكني دون إصابات بين المدنيين بعد تدمير الطائرة المسيرة، التي انطلقت من مطار صنعاء الدولي لتنفيذ الهجوم العابر للحدود“.

وشدد البيان على أن ”انتهاكات الحوثيين تسيء لسياسة ضبط النفس وجهود الحل السياسي، وخيارات الردع مطروحة“.

وكان التحالف أعلن، ليل الأربعاء الماضي، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

ووصف التحالف في بيان نشره حينها، محاولة استهداف المطار، بأنها ”تصعيد ومحاولات عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين في المطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان“.

وأكد التحالف ”اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود“، مشددا على أن ”المطارات المدنية والمدنيين خط أحمر، وسنضرب بحزم في إطار القانون الدولي الإنساني“.

كما أعلن التحالف، ليل الجمعة السبت، تدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثيين باتجاه جنوب السعودية.

وكشف بعد ذلك عن ”بدء تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد“ بعد أن تم إسقاط وتدمير الطائرات المفخخة.