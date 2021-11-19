السعودية تعيد افتتاح سفارتها في مقديشو

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، إعادة افتتاح سفارتها في العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان نقلته ”واس“، إن السعودية أعادت افتتاح سفارة المملكة لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، في العاصمة مقديشو“.

وثمنت الخارجية السعودية في بيانها ”جهود الحكومة الصومالية في تسهيل إجراءات إعادة افتتاح سفارة المملكة في مقديشو، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين“.

وأعربت المملكة عن تطلعها إلى ”تعزيز العمل المشترك بين البلدين والدفع به نحو آفاق أرحب بما يحقق مزيدًا من النماء والازدهار للبلدين“.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، زار وفد من الخارجية السعودية العاصمة الصومالية، والتقى وزير الدولة في جمهورية الصومال عبدالحكيم أشكر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تطويرها.

كما بحث الوفد السعودي الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل إعادة فتح السفارة السعودية في العاصمة الصومالية مقديشو.