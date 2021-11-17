التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

ووصف التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، محاولة استهداف المطار، بأنها ”تصعيد ومحاولات عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان“.

وأكد التحالف ”اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود“، مشددا على أن ”المطارات المدنية والمدنيين، خط أحمر، وسنضرب بحزم في إطار القانون الدولي الإنساني“.

وكان التحالف أعلن في الـ27 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه مطار أبها الدولي ومدينة نجران.

وفي السابع من الشهر ذاته، أُصيب 4 من العاملين في مطار أبها، إثر اعتراض مسيّرة مفخخة حاولت استهداف المطار.

وقال بيان صادر عن التحالف حينها، إنه تم اعتراض مسيّرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها الدولي، الواقع في منطقة عسير جنوب المملكة.

وأكد البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الحادث أسفر عن ”تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار الداخلي“.

وأشار إلى إصابة 4 من العاملين في المطار، بإصابات طفيفة، بالإضافة إلى تهشم الزجاج لبعض الواجهات.

وشدد التحالف على أن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين في مطار أبها تمثل ”جريمة حرب“.

ولاحقا، أكد التحالف تدمير موقع إطلاق الطائرة المسيرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

ويعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بين فترة وأخرى، تنفيذ عمليات استهداف يومية لآليات وعناصر ميليشيات الحوثي، مؤكدا تكبيدهم خسائر في الأرواح والمعدات.