السفير السعودي لدى اليمن يلتقي رئيس "الانتقالي الجنوبي" في الرياض

التقى السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، مساء يوم الثلاثاء في الرياض، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي والوفد المرافق.

وأكد السفير، محمد آل جابر، خلال اللقاء، وفقا لتغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على ”سعي وحرص المملكة على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف لدعم جهود الحكومة اليمنية، خاصة في هذه المرحلة الحرجة لاستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار باليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق“.

من جانبه وصف المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، عبر تغريدة على صفحته في موقع التواصل ”تويتر“، اللقاء بالأخوي، مشيرا إلى أن الطرفين ”أكدا على ضرورة المضي قدما في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وحشد الجهود وتوجيهها لمجابهة ميليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية“.

التقيت وزملائي اليوم في الرياض برئيس وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي، وأكدت على سعي وحرص المملكة على استكمال تنفيذ إتفاق الرياض لتوحيد الصف لدعم جهود الحكومة اليمنية وخاصة في هذه المرحلة الحرجة لاستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار باليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. pic.twitter.com/0kpISEGzqI — محمد ال جابر (@mohdsalj) November 16, 2021

وتواصل ”إرم نيوز“ مع متحدث المجلس الانتقالي، علي الكثيري، بهذا الشأن، مكتفيا بالقول ”كان لقاء أخويا واجتماعا إيجابيا“، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 13 من الشهر الجاري، رحبت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، بالدعوة التي وجهتها المملكة العربية السعودية لرئيس المجلس عيدروس الزُبيدي لزيارة الرياض.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقدته الهيئة، برئاسة عيدروس الزُبيدي، مثمنة حرص المملكة على توحيد الجهود، ومؤكدة تعاطيها الإيجابي معها.

وبحسب الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي على شبكة الإنترنت، أعربت هيئة رئاسة المجلس عن تقديرها لكافة الجهود الرامية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في محافظات الجنوب المحررة.

وجددت الهيئة ”التزامها بكل ما من شأنه توحيد الجبهة الداخلية للتصدي للتمدد الإيراني وأذرعه الميليشياوية في المنطقة“.

وأكدت هيئة الرئاسة في اجتماعها الاستثنائي، ”موقفها الثابت من الشراكة الإستراتيجية مع الأشقاء في التحالف العربي“.

ونوهت إلى أن ”علاقة المجلس الانتقالي الجنوبي بالأشقاء في دول التحالف العربي ستظل علاقة إستراتيجية راسخة تحكمها القواسم المشتركة والمصير الواحد“.

ويوم الإثنين، أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن قرار إعادة انتشار وتمركز القوات المشتركة بالساحل الغربي، جاء لكي تصبح تلك القوات أكثر فاعلية ومرونة عملياتية للمشاركة بالمعركة الوطنية للجيش اليمني.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد تركي المالكي، إن ”إعادة انتشار تموضع القوات العسكرية للتحالف والقوات اليمنية التابعة للحكومة اليمنية في منطقة العمليات جاءت ضمن خطط عسكرية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، تتوائم مع الإستراتيجية العسكرية لدعم الحكومة اليمنية في معركتها الوطنية على الجبهات كافة“.