وزير الخارجية السعودي: لا نرى أي فائدة من التعامل مع لبنان حاليا

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة لا تعتزم التعامل مع الحكومة اللبنانية حاليًا، وسط خلاف عميق بين البلدين، مكررًا دعوة الطبقة السياسية، إلى إنهاء هيمنة جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران.

ويواجه لبنان أسوأ أزمة دبلوماسية على الإطلاق مع دول الخليج، بسبب تصريحات من قبل وزير الإعلام جورج قرداحي، انتقد خلالها التدخل بقيادة السعودية في اليمن، مما دفع الرياض إلى طرد سفير لبنان، واستدعاء مبعوثها، وحظر جميع الواردات من لبنان.

وقال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، لقناة فرانس 24 التلفزيونية، في مقابلة أذيعت أمس السبت: ”لا نرى أي فائدة من التواصل مع الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة الزمنية“، وفقًا لرويترز.

وأثارت تصريحات لجورج قرداحي، قبل تسلمه حقيبة الإعلام في الحكومة اللبنانية، قال فيها، إن ”جماعة الحوثي اليمنية الموالية لإيران، تدافع عن نفسها“، أزمة متصاعدة بين بلاده، وبعض دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي بداية الأزمة، طلب رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي من الوزير قرداحي ”تقدير المصلحة الوطنية، واتخاذ القرار المناسب، لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية“، فيما أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن تصريحات الوزير ”لا تمثل وجهة نظر الحكومة اللبنانية“.

لكن جورج قرداحي، أكد لاحقًا أن ”استقالته من الحكومة غير واردة“.

وطالب نواب وسياسيون لبنانيون، رئيس الحكومة اللبنانية، باتخاذ موقف عاجل بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، أو استقالة الحكومة، لتفادي أزمة متصاعدة مع دول الخليج.

وكانت السعودية، والبحرين، والكويت، قد طلبت من سفراء لبنان لديها، مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، كما سحبت الإمارات دبلوماسييها من بيروت، تضامنًا مع السعودية.

واستدعت الحكومة اليمنية سفيرها لدى لبنان، عبدالله الدعيس، وذلك للتشاور حول التصريحات ”المستهجنة“ من وزير الإعلام اللبناني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان: ”إن حكومة الجمهورية اليمنية، إذ تشير إلى رسالة الاحتجاج التي سلمها سفير الجمهورية اليمنية في بيروت، إلى الخارجية اللبنانية، يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021، بشأن التصريحات المستهجنة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني، وانحراف تلك التصريحات عن الموقف العربي الداعم للقضية اليمنية العادلة، في مواجهة ميليشيا انقلابية، أوغلت في الإجرام والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني، فإنها تعلن استدعاء سفيرها في بيروت، للتشاور“.