دبلوماسي سعودي: الحكومة اللبنانية فيها عدو واضح للمملكة (فيديو)

كشف السفير السعودي الأسبق لدى لبنان الدكتور عبدالعزيز خوجة، أنه تعرض لثلاث محاولات اغتيال أثناء عمله هناك.

وقال خوجة، في مقابلة مع برنامج ”سؤال مباشر“ على قناة العربية السعودية، أمس الجمعة، إنه لا يستطيع اتهام أي جهة محددة بالوقوف وراء هذه المحاولات خلال عمله كسفير هناك.

#سؤال_مباشر | خوجة: تعرضت لثلاث محاولات اغتيال في #لبنان ولا أستطيع أن أتهم جهة محددة في لبنان خلال عملي كسفير.

د. عبد العزيز خوجة السفير السعودي الأسبق في لبنان للعربية#السعودية@khalid76 pic.twitter.com/Vt7EjMgba7 — العربية برامج (@AlArabiya_shows) November 12, 2021

وبين السفير السعودي الأسبق، أن ”المساعدات الطائلة التي قدمتها الرياض لبيروت والتي تجاوزت أكثر من 72 مليار دولار، لم تجد في المقابل إلا الجحود والنكران“.

وأضاف مدللا على ذلك: ”ليست تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، الأخيرة عن حرب اليمن، إلا القشة التي قصمت ظهر البعير“.

وبين أن ”إنكار المسؤولين اللبنانيين لهذه المساعدات أجبرنا على إظهار أرقام التبرعات“، معتبرا أن ”وزير الخارجية اللبناني حاول نسفها“.

وتابع خوجة أن ”السعودية صبرت كثيرا ويجب أن نفرق بين الحكومة في لبنان وبين الشعب المختطف من جهات عديدة“.

ولفت إلى أنه ”لم أتصور يوما أن التوتر مع لبنان يصل إلى قطع العلاقات“، موضحا أن ”اللبنانيين طفح بهم الكيل من سيطرة حزب الله“.

وأشار إلى أن ”مفاصل القرار في لبنان أصبحت بيد حزب الله“، لافتا إلى أن ”مجلس الوزراء اللبناني ثلثه من حزب الله وثلثاه إما معه أو يخشاه“.

وزاد عبدالعزيز خوجة: ”السعودية أصبحت تتعامل مع حكومة فيها عدو واضح. ونصر الله قال إن حرب اليمن هي الحرب المقدسة وليس الحرب ضد إسرائيل“.

وأكد السفير السعودي الأسبق لدى لبنان، أن ”حزب الله اللبناني يُدرّب المقاتلين الحوثيين“، وأن ”إيران من خلال الحوثيين أصبح لديها وجود على حدود السعودية، وهذا يشكل خطرا على أمن المملكة“.

وقال خوجة، إن ”الحكومة اللبنانية مختطفة من إيران، وإن على الشعب اللبناني أن يحرر نفسه من هذا الاختطاف“.

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات لجورج قرداحي، قبل تسلمه حقيبة الإعلام في الحكومة اللبنانية قال فيها إن ”جماعة الحوثي اليمنية الموالية لإيران تدافع عن نفسها“، أثارت أزمة متصاعدة بين بلاده، وبعض دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت السعودية والبحرين والكويت، طلبت من سفراء لبنان لديها، مغادرة أراضيها، كما سحبت الإمارات دبلوماسييها من بيروت؛ تضامنا مع السعودية.