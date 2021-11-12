السعودية ترحب بإدراج مجلس الأمن 3 قيادات حوثية ضمن قائمة العقوبات

رحبت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، بإدراج مجلس الأمن الدولي ثلاثة من قيادات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات؛ بسبب تهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وعبّرت الوزارة، في بيان لها، عن تطلعها في أن ”يسهم ذلك الإدراج في وضع حدٍ لأعمال ميليشيات الحوثي وداعميها“، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ولفتت الخارجية السعودية إلى أن ”هذا الإدراج سيحيد خطر تلك الميليشيات، ويوقف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي لاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار“.

وجددت وزارة الخارجية ”التأكيد على استمرار المملكة في دعم اليمن وحكومته الشرعية، ودعم كل الجهود الدولية والأمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني“.

ويوم الثلاثاء، فرضت لجنة الأمم المتحدة للعقوبات على اليمن عقوبات جديدة على ثلاثة قادة من ميليشيات الحوثي، بحسب ما أعلنت، يوم الأربعاء، البعثة الدبلوماسية البريطانية لدى الأمم المتحدة، في خطوة وصفتها الحكومة اليمنية بأنها ”غير كافية“.

واقترحت المملكة المتحدة فرض هذه العقوبات عقب سلسلة هجمات مستمرة للحوثيين على المملكة العربية السعودية، إضافة إلى هجوم الحوثيين المستمر على مأرب الغنية بالنفط.

ولفتت البعثة البريطانية، في بيان لها نقلته ”فرانس برس“، إلى أنه ”في إطار هذا الهجوم يسعى الحوثيون إلى قطع وصول المساعدات الإنسانية، ويستخدمون أطفالا كجنود في القتال“.

وتستهدف العقوبات الجديدة رئيس أركان قوات الحوثيين محمد عبدالكريم الغماري الذي يقود الهجوم على مأرب، وأحد قادة الحوثيين يوسف المداني، وصالح مسفر صالح الشاعر الذي يساهم في الحيازة على أسلحة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بحسب البعثة.

وتشمل العقوبات تجميد أصول القادة الثلاثة ومنعهم من السفر، وهي إجراءات قررتها بالإجماع لجنة العقوبات الممثل فيها أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر.

ووصف وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني هذه الخطوة الأممية بفرض عقوبات على ثلاثة قياديين حوثيين بأنها ”غير كافية“.

وكتب الأرياني عبر حسابه في تويتر أن ”إدراج مجلس الأمن الدولي مزيدا من قيادات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران إلى قائمة العقوبات الدولية خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنها غير كافية لردع الميليشيا التي صرحت بوضوح عبر تصريحاتها ووسائلها الإعلامية بعدم اكتراثها بتلك العقوبات، ومضيها في مشروعها الانقلابي وأنشطتها الإرهابية“.