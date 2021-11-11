السعودية تدعو "جميع الأطراف" الإثيوبية إلى وقف إطلاق النار

دعت المملكة العربية السعودية ”جميع الأطراف“ في إثيوبيا إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن ”المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث واستمرار القتال في جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية“.

ودعت وزارة الخارجية السعودية ”جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار وكافة الأعمال العسكرية والعدائية وعدم تصعيدها وتوفير الحماية للمدنيين“.

وأكدت بحسب ”واس“ ضرورة ”العودة إلى الحوار وإيجاد الحلول السلمية، والسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بالدخول إلى مناطق الصراع لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين“.

ويوم الثلاثاء الماضي، أصدرت السلطات في أديس أبابا توجيهات للسكان لتسجيل أسلحتهم والاستعداد للدفاع عن الأحياء التي يقطنونها.

كما فرضت السلطات حالة الطوارئ بعد أن قالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إنها سيطرت على بلدات عدة في الأيام الأخيرة، وتبحث الزحف على أديس أبابا الواقعة على بعد نحو 380 كيلومترا من مواقعها الأمامية.

وكانت آخر مرة فرضت فيها إثيوبيا الطوارئ في فبراير/ شباط 2018 لمدة ستة أشهر، قبل انتقال السلطة إلى آبي أحمد.

وقبل صدور الإعلان، كانت حركة النقل تسير بصورة عادية في أنحاء العاصمة، وفق المصدر ذاته، فيما أفادت قناة ”فانا“ التلفزيونية التابعة للدولة بأن حكومات أربع من عشر مناطق في البلاد دعت الإثيوبيين إلى التعبئة استعدادا للقتال ضد قوات تيغراي.

وفي الثالث من فبراير/ تشرين الثاني الجاري، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء توسع العمليات القتالية والعنف الطائفي في إثيوبيا.

ودعت الخارجية الأمريكية جميع الإثيوبيين إلى الالتزام بالسلام.

يذكر أن شرارة الصراع تفجرت في ليل الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 عندما استولت قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي على قواعد عسكرية في الإقليم الشمالي.

وردا على ذلك أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد مزيدا من القوات للمنطقة.

وبقيت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مهيمنة على الحياة السياسية في إثيوبيا لقرابة ثلاثة عقود، لكنها فقدت الكثير من نفوذها عندما ارتقى آبي أحمد لرئاسة الوزراء في عام 2018؛ إثر احتجاجات مناوئة للحكومة.

وتدهورت العلاقات مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد أن اتهمت الجبهة آبي بأنه يحكم البلاد مركزيا على حساب الولايات الإثيوبية، فيما ينفي آبي أحمد الاتهام.