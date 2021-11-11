السعودية تعلن منح جنسيتها لعدد من أصحاب الكفاءات

أعلنت السعودية، اليوم الخميس، صدور موافقة ملكية بمنح جنسيتها لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية (واس)، فقد ”صدرت الموافقة السامية الكريمة، على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة“.

وبينت الوكالة أن ذلك يأتي ”على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشيا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين“.

وصدر أمر ملكي في ديسمبر 2019، ينص على فتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية؛ بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على المملكة في المجالات المختلفة.

وبحسب تقارير محلية حينها، فإن الأمر الملكي تضمَّن رفع الأسماء المرشحة لمنح الجنسية السعودية من كل أنحاء العالم، بما في ذلك -أيضًا- المتميزون والمبدعون ممن تتوافر فيهم المعايير المشار إليها من أبناء القبائل النازحة في السعودية وأبناء السعوديات ومواليد السعودية ممن تتوافر فيهم الشروط المشار إليها.

ووفقًا لما أوردت صحيفة ”سبق“ المحلية، يشمل الأمر الملكي بتجنيس المتميزين والمبدعين، كلًّا من علماء الشريعة، والطب والصيدلة، والرياضيات والحاسب، والتقنية والزراعة، والطاقة النووية والمتجددة، والصناعة والنفط والغاز، والذكاء الاصطناعي، والإنترنت والتطبيقات والبيانات الضخمة، وهندسة البرمجيات والروبوتات والحواسيب عالية الأداء، والنانو والبيئة والجيولوجيا وعلوم الفضاء والطيران.

كما يشمل الموهوبين والمبدعين في المجالات الثقافية والرياضية والفنية، وغيرها من المجالات التي تسهم في دعم وتعزيز الكفاءات السعودية، ونقل المعرفة، وكذلك في المجالات التي تحتاج إليها السعودية؛ نظرا لطبيعتها الجغرافية، كالعلماء المتميزين في تقنية تحلية المياه.