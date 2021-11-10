التحالف العربي يعلن مقتل 60 حوثيا في مأرب

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، مقتل 60 عنصرا من ميليشيات الحوثيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية في غارات جديدة حول مدينة مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال البلد الذي تمزقه الحرب.

وقال التحالف في بيان بثّته وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه قام بتنفيذ ”11 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيات“ في الأربع وعشرين ساعة الماضية، وأدت هذه الغارات إلى ”تدمير 8 من الآليات العسكرية والقضاء على 60 عنصرا إرهابيا“.

واستهدفت الغارات منطقة صرواح غرب مدينة مأرب، ومحافظة الجوف شمال مدينة مأرب.

ويُعلن التحالف الذي يدعم الحكومة المعترف بها دوليا منذ 2015، عن غارات جوية لوقف تقدّم المتمرّدين يوميا منذ شهر، أدّت إلى مقتل نحو 3300 مقاتل.

من جهته، أفاد مسؤول عسكري يمني بمقتل 28 مسلحا من قبيلة عبيدة الموالية للحكومة وسبعة من القوات الحكومية في معارك مع الحوثيين جنوب مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويحاول التحالف منع المتمردين من الوصول إلى مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب، وصعّد الحوثيون في فبراير/ شباط عملياتهم العسكرية للسيطرة عليها.

ومن شأن سيطرة المتمردين على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن يسهّل توسّعهم إلى محافظات أخرى، ويعزّز موقفهم التفاوضي في أي محادثات سلام مقبلة.

وأقرّ مسؤول عسكري حكومي الأسبوع الماضي بأنّ عناصر المليشيات الحوثية، يتقدّمون باتجاه مأرب من جهة الجنوب.

ويقوم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن السويدي هانس غروندبرغ بجولة في اليمن في محاولة لإعادة إطلاق عملية السلام المتوقفة.

والأربعاء، أفاد مسؤول في القوات الحكومية اليمنية بأنّ المتمرّدين أطلقوا صاروخين على معسكر تدريبي للقوات الحكومية في المخا غرب البلاد أثناء زيارة غروندبرغ للمنطقة الساحلية، دون أن يتسبّبا بأيّ إصابات.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير زورق مفخخ مقابل ميناء الحديدة، قامت ميليشيات الحوثي بتجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك.

وأشار التحالف في بيان صدر عنه، إلى ”استمرار انتهاك الميليشيات الحوثية لنصوص اتفاق أستوكهولم ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة“، لافتا إلى أن ما وصفه بـ“ السلوك الحوثي الإيراني يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر“.