السعودية: نأمل أن يكون تشكيل الحكومة الأفغانية خطوة في الاتجاه الصحيح

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مساء اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أعلن أن المملكة تأمل أن يكون تشكيل حكومة لتصريف الأعمال في أفغانستان خطوة في الاتجاه الصحيح.

وكانت حركة طالبان الأفغانية أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، عن تشكيل حكومة تصريف أعمال قالت إنها مؤقتة، وذلك بعد أسابيع من سيطرتها على البلاد، إثر انسحاب القوات الأمريكية، وانهيار الحكومة الأفغانية السابقة.

وقالت وكالة أنباء السعودية الرسمية، اليوم، إن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية شارك في اجتماع وزاري افتراضي حول أفغانستان، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وأضافت الوكالة أن الوزير فيصل بن فرحان ”أعرب في بداية كلمة ألقاها في الاجتماع عن أحر التعازي لشعب أفغانستان وأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم في الأحداث التي شهدها مطار كابول الدولي“.

وكان مطار حامد كرزاي الدولي في كابل قد تعرض لهجوم انتحاري في الأيام الأخيرة من عملية إجلاء كانت تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها لترحيل رعايا غربيين وأفغان مهددين، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، ما أدى إلى مقتل 13 جنديًا أمريكيًا على الأقل، وعشرات المدنيين الأفغان.

وأشار الوكالة إلى أن الوزير السعودي ”جدد التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب شعب أفغانستان خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه“، مؤكدًا ”دعم الرياض للشعب الأفغاني والخيارات التي يتخذها فيما يتعلق بمستقبل بلاده، بعيدًا عن التدخل الخارجي“.

وتابعت الوكالة الرسمية: ”أوضح وزير الخارجية أن المملكة العربية السعودية تأمل أن تعمل حركة طالبان، وجميع الأطراف الأفغانية، على حفظ السلام والأمن، وحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وأن يكون تشكيل حكومة تصريف الأعمال خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأمن والاستقرار، ونبذ العنف والتطرف، وبناء مستقبل مشرق يتماشى مع هذه التطلعات“.

وأوضحت الوكالة أن الأمير فيصل بن فرحان أكد خلال الكلمة التي ألقاها في الاجتماع على أن المملكة ”تولي أهمية قصوى لدعم السبل التي يمكن لأفغانستان من خلالها التغلب على تحدياتها الحالية“.