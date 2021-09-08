السعودية ترحب برفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عبر بيان صادر عن سفارتها في العاصمة الأمريكية واشنطن أنها ترحب بالإفراج عن وثائق سرية تتصل بهجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر، يوم الجمعة الماضي، برفع السرية عن وثائق لا تزال سرّية من تحقيق الحكومة الأمريكية في هجمات 11 سبتمبر، على أن يتم ذلك خلال الأشهر الستة المقبلة.

وجاء في البيان الصادر عن السفارة السعودية في واشنطن أن المملكة ”ترحب بالإفراج عن الوثائق السرية المتعلقة بالهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001“.

وقالت السفارة: ”رفع السرية عن المواد المتعلقة بالهجمات، مثل وثيقة الثماني وعشرين صفحة، أكد النتيجة التي توصلت إليها لجنة 11 سبتمبر بأن المملكة العربية السعودية ليس لها علاقة بهذه الجريمة الرهيبة.. من المؤسف استمرار الادعاءات الكاذبة والخبيثة“.

وأضافت السفارة في البيان المنشور على موقعها أن المملكة ”دعت منذ وقوع تلك الهجمات إلى الإفراج عن جميع المواد المتعلقة بتحقيقات الولايات المتحدة حول هذا الشأن، وأنها دعت إلى الشفافية فيما يتعلق بمأساة 11 سبتمبر“.

وتابع البيان: ”التحقيقات السابقة بما في ذلك لجنة الحادي عشر من سبتمبر، وتقرير ما يسمى بـ الـ 28 صفحة، لم يظهران أي دليل على الإطلاق يشير إلى أن الحكومة السعودية أو مسؤوليها كانوا على علم مسبق بالهجوم الإرهابي أو كانوا متورطين فيه بأي شكل من أشكال المشاركة في التخطيط أو التنفيذ (..) المملكة تعرف جيدًا الشر الذي يمثله تنظيم القاعدة من خلال أيديولوجيته وأفعاله.. كنا الهدف الرئيس للقاعدة إلى جانب الولايات المتحدة حتى قبل هجمات 11 سبتمبر. ولم تدخر المملكة إلى جانب الولايات المتحدة أي جهد في التعامل مع رجال، ومال، وعقلية الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله“.

وأوضح البيان أن إدارات الرؤساء الأربعة السابقين للولايات المتحدة ”أقرت بأن المملكة العربية السعودية أدانت واستنكرت بشكل ثابت الجرائم المؤسفة التي اُرتكبت ضد الولايات المتحدة، حليفتها وشريكتها المقربة“.

وأشار البيان إلى أن المملكة العربية السعودية ”تفتخر بسجلها في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك جهودها لإحباط تمويل الإرهاب، وإستراتيجياتها الشاملة لمكافحة الفكر المتطرف في كل من المجال العام، وعلى الإنترنت“.