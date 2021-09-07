السعودية.. أمر ملكي بإعفاء مدير الأمن العام خالد بن قرار الحربي وإحالته إلى التحقيق

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الثلاثاء، أمرا ملكيا بإعفاء مدير الأمن العام خالد بن قرار الحربي من منصبه وإحالته إلى التحقيق، وذلك بسبب ”ارتكابه تجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي“.

وجاء في نص الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أنه ”وبناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول/ خالد بن قرار الحربي تجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوبي القطاع العام والخاص، تنهى خدمة الفريق الأول/ خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته إلى التحقيق“.

وأكد الأمر الملكي، أن ”هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ستتولى استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم“.