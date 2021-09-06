السعودية.. تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن متهم بالإرهاب في المنطقة الشرقية

نفذت وزارة الداخلية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، حكم القتل تعزيرا في المدعو عدنان الشرفا، بتهم تتعلق بالإرهاب وتهريب الأسلحة من وإلى المملكة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها الصادر اليوم الاثنين بشأن تنفيذ الحكم، أن ”عدنان بن مصطفى الشرفا، وهو سعودي الجنسية، أقدم على تهريب الأسلحة من وإلى المملكة، والاشتراك في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن في البلاد، واستهداف رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليهم بقصد قتلهم، وعلى مقار الجهات الأمنية وإثارة الفوضى والشغب“.

وأضافت في بيانها أنه ”بعد إلقاء القبض عليه من قبل السلطات الأمنية، أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به الجاني من جرائم عديدة ومحرّمة صدر باجتماع وتخطيط، وأن تلك الجرائم فيها من الشرور والبلاء العام ولا ينقطع إلا باستئصال مَن فعلها، فقد تمّ الحكم عليه بالقتل تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور“.

وأوضحت أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني عدنان الشرفا في مدينة الدمام في المنطقة الشرقية.

ويُحكم بالإعدام في السعودية، التي تطبق الشريعة الإسلامية، على مهربي المخدرات، ومرتكبي الاغتصاب، والردة، والقتل، والسطو المسلح، وممارسة السحر، والشعوذة، إضافة لجرائم الإرهاب، حيث ينفذ الحكم عن طريق قطع الرأس بالسيف أو الرمي بالرصاص في مكان عام.