التحالف يعلن إحباط هجوم صاروخي على المنطقة الشرقية في السعودية

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عبر بيان أذاعته وسائل إعلام سعودية إنه اعترض وأحبط هجوما باليستيا باتجاه المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة يوم السبت.

وذكرت تقارير في وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم اعتراض الصاروخ فوق الدمام.

وبعدها بقليل، قال التحالف إنه اعترض أيضا صاروخا باليستيا استهدف نجران في جنوب السعودية، بعد أن أعلن في وقت سابق عن اعتراض ثلاث طائرات مسيرة مفخخة كانت متجهة نحو المملكة. والمنطقة الشرقية بالسعودية مركز مهم للبنية التحتية النفطية وقد تعرضت في السابق لهجمات عبر الحدود أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها.

وأكد مصدر مطلع أن المنشآت التابعة لشركة أرامكو النفطية العملاقة التي تملكها الدولة لم تتأثر بالهجوم الذي وقع خارج منشآت أرامكو.