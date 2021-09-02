الرياض تستضيف "منتدى السعودية" وقمة "الشرق الأوسط الأخضر" في أكتوبر

أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الخميس، أنها ستستضيف ”منتدى مبادرة السعودية الخضراء“، و ”قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر“ في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت ”واس“ أنه ”انطلاقًا من دور المملكة الريادي في الحفاظ على المناخ ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسة المرتبطة بالبيئة، تستضيف العاصمة الرياض في الفترة ما بين 23 إلى 25 أكتوبر 2021 النُسخة الافتتاحية لـ(منتدى مبادرة السعودية الخضراء) و (قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر)“.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن ”تنظيم المملكة هذين الحدثين المُهمين يأتي في إطار تصميمها على إحداث تأثير عالمي دائم، في مواجهة ظاهرة التغيّر المناخي وحماية الأرض والطبيعة، والإسهام بشكل قوي وفاعل في تحقيق المستهدفات العالمية، بما يدفع عجلة مكافحة الأزمات المُرتبطة بالمناخ بشكل منسق إقليميًا ودوليًا“.

ووجهت المملكة العربية السعودية دعوات لحضور ”منتدى مبادرة السعودية الخضراء“ و“قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر“ إلى العديد من رؤساء دول العالم والمسؤولين الحكوميين، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في الدول المدعوّة، وعدد آخر من رؤساء المنظمات الدولية والأكاديميين وأصحاب الاختصاص في المجال البيئي ومؤسسات المجتمع المدني.

ولفتت ”واس“ إلى أن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، تستهدفان زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بما نسبته أكثر من 10% من الإسهامات العالمية، وتأتيان ”ضمن مساعي المملكة الجادة لتعزيز شراكتها إقليميًا ودوليًا في مواجهة التحديات البيئية والتغلب عليها، حمايةً لكوكب الأرض ودعمًا لجهود مكافحة التغيُّر المناخي؛ بهدف الحفاظ على بيئة وصحة إنسان المنطقة والعالم“.

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أعلن عن هاتين المبادرتين أواخر شهر/ مارس آذار الماضي، وحظيتا بتفاعل عالمي كبير.

وقال الأمير محمد بن سلمان: ”بصفتنا منتجًا عالميًا رائدًا للنفط ندرك تمامًا نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وإنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة“.

وبين، في تصريحات نقلتها ”واس“، أن ”السعودية والمنطقة تواجهان الكثير من التحديات البيئية، مثل التصحر، الأمر الذي يشكل تهديدا اقتصاديا للمنطقة (حيث يقدر أن 13 مليار دولار تستنزف من العواصف الرملية في المنطقة كل سنة)، كما أن تلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري يقدر أنها قلصت متوسط عمر المواطنين بمعدل سنة ونصف السنة، وسنعمل من خلال مبادرة السعودية الخضراء على رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية“.