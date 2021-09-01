بلومبيرغ: بدء انتقال قنوات العربية والشرق و"إم بي سي" من دبي إلى الرياض

نقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، أن قنوات الأخبار السعودية، بالإضافة إلى مجموعة ”إم بي سي“ بدأت بنقل عملياتها من مدينة دبي، إلى العاصمة السعودية الرياض.

وأكدت الوكالة، أنه تم إبلاغ موظفي ”العربية“ و“الحدث“، وكلتاهما تعملان تحت المظلة الإعلامية نفسها، بقرار الانتقال إلى العاصمة الرياض من دبي، يوم الإثنين، وفق العديد من المصادر.

وبحسب هذه المصادر، فإن الهدف هو إنتاج 12 ساعة من البرامج الإخبارية من قلب العاصمة الرياض، بحلول يناير/كانون الثاني، من العام القادم 2022، وسيتم نقل بقية الموظفين بشكل تدريجي إلى الرياض مع اكتمال المرافق، وسط تطمينات من الإدارة للموظفين بأنه لن يكون هناك أي تسريح لهم.

وقال سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC، أكبر شبكة إعلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن خطط الشركة السعودية لإنشاء مقر جديد في الرياض، التي تم الإعلان عنها العام الماضي ”تسير على الطريق الصحيح“. وقال إن MBC تخطط للحفاظ على ”وجود إقليمي قوي“.

وقال نبيل الخطيب مدير عام قناة ”الشرق“ إن المقر الرئيسي للقناة في الرياض منذ إطلاقها، وأضاف أن الشركة تخطط منذ فترة طويلة لتوسيع عملياتها في الرياض ، لكن تطوير مقر جديد هناك قد تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا، ويتم تشغيل العمليات الرئيسية لـ ”الشرق“ حاليًا من مكاتبها في مركز دبي المالي العالمي.

وفي وقت سابق، قال الكاتب الصحفي السعودي ورئيس مجلس إدارة تحرير قناة العربية عبدالرحمن الراشد، إن ”هناك قرارًا بانتقال القناة إلى العاصمة السعودية الرياض“.

وأشار الراشد في حوار مع ”بودكاست فنجان“ حينها، إلى التطور الاجتماعي والثقافي الذي تشهده السعودية؛ ما سيتيح للعاملين غير السعوديين حرية التنقل والحركة والمعيشة، إضافة إلى إصلاحات سوق وقوانين العمل التي ستسهل استقدام الموظفين من الخارج.

وحول قلة العاملين السعوديين في القناة، أوضح أن ”(العربية) مملوكة للسعودية، لكنها تأسست كقناة عربية“، ورأى أنه لا ينبغي أن يزيد عدد الموظفين السعوديين فيها عن 15%، مؤكدًا في ذات الوقت أن نسبتهم أعلى من ذلك.