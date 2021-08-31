8 جرحى وتضرر طائرة مدنية في هجوم بمسيرة استهدف مطار أبها

أصيب ثمانية أشخاص بجروح وتضررت طائرة مدنية في هجوم بطائرة مسيّرة ضد مطار أبها الدولي في جنوب السعودية، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من هجوم مماثل لم يوقع إصابات إنّما تسبّب بعرقلة حركة الملاحة.

ونقلت قناة الإخبارية الحكومية عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن المجاور إعلانه ”اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها“، موضحا أنّ ”المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية“.

وقال التحالف إنّ ”الاعتداء الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب“.

وكان التحالف أعلن في وقت مبكر من صباح الثلاثاء أنه اعترض طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها المتمردون اليمنيون استهدفت المطار نفسه ما تسبب في توقف قصير لحركة الملاحة لكن دون وقوع إصابات.

وقالت قناة الإخبارية الحكومية صباح الثلاثاء إنّ ”شظايا الطائرة بعد اعتراضها أصابت بعض الأجزاء بالمطار باتجاه مدرج الطائرات“.

وأضافت: ”في بداية الإصابة كان هناك توقف (للرحلات) لضمان سلامة الطائرات القادمة والمغادرة وكذلك المدنيين المتواجدين داخل المطار“.

قبيل الهجوم الأول، أعلن التحالف ”اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه نجران“ في جنوب المملكة.