التحالف يعترض مسيرة حوثية ملغومة حاولت استهداف مطار أبها

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية فجر الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي صوب مطار أبها الدولي.

وقال التحالف في بيان، إن تدمير الطائرة نجم عنه تناثر شظايا في أرض المطار دون تسجيل أي إصابات أو أضرار.

واعتبر التحالف محاولة مليشيا الحوثي الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمدة، جريمة حرب .

وقال التحالف ”نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني“.

وكان التحالف العربي قد أعلن قبل اعتراضه الطائرة المسيرة بساعات، اعتراضه وتدميره صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي صوب مدينة نجران السعودية.

وقال التحالف عقب إعلانه اعتراض الصاروخ الحوثي،“نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني“.

وأكد أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للمليشيا الحوثية.