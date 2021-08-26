السعودية تعاقب مشهور "سناب" منصور الرقيبة وآخر لنشرهما إعلانات "مضللة"

أعلنت وزارة التجارة السعودية، اليوم الخميس، معاقبة مواطنين، أحدهما من مشاهير موقع ”سناب شات“؛ لنشرهما إعلانات عن منتج القهوة الموجودة في أسواق المملكة، تضمنت ”تضليلاً وخداعاً“ للمستهلكين.

ونشرت وزارة التجارة عبر موقعها الرسمي في ”تويتر“ قراراً بحق المخالفين لنظام التجارة الإلكترونية، ”لنشرهما الإعلانات عن منتج القهوة الشهير، حيث قضت بتغريمهما معاً 500 ألف ريال (133 ألف دولار) بتهمة تضليل وخداع المستهلكين“.

"التجارة" تنشر قرارًا بحق مخالفين لنظام التجارة الإلكترونية لنشرهما إعلانات على "سناب شات" عن منتج القهوة تضمنت تضليلاً وخداعًا للمستهلكين، وتغريمهما بـ 500 ألف ريال. — وزارة التجارة (@MCgovSA) August 26, 2021

وشملت العقوبات مشهور ”سناب شات“ منصور علي سليمان الرقيبة، وتاجرا سعوديا يُدعى أحمد سليمان محمد السيف.

وقررت الوزارة تغريم الأول 200 ألف ريال (53 ألف دولار) وإيقافه عن مزاولة الإعلان التجاري الإلكتروني لمدة شهرين، كما أمرت بتغريم الثاني 300 ألف ريال (80 ألف دولار) وإيقافه عن مزاولة التجارة الإلكترونية لمدة شهرين، ونشر هذه القرارات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

وكانت وزارة التجارة قد قررت في أيلول/ سبتمبر 2020 استدعاء المواطنين، عقب ظهورهما في مقطع فيديو، شككا من خلاله في جودة القهوة الموجودة في الأسواق السعودية، ”للتحقق والوقوف على صحة ما ورد في مقطع الفيديو من أوصاف ومعلومات“.

وقال تاجر القهوة أحمد السيف الذي ظهر في الفيديو آنذاك ”إنه مسؤول عن جميع ما يقول، وإنه مستعد لمناقشة أي شخص“.

وأكد أن ”البن“ الموجود في السعودية جميعه من دون استثناء ليس درجة أولى“، موضحا ”أنه لا يتحدث من فراغ، وأن تصريحه يأتي عقب سنوات من رحلته الطويلة التي قضاها في العمل بالقهوة“.

تحرك عاجل ومشترك لوزارة التجارة و الهيئة العامة للغذاء والدواء ضد مقطع فيديو تم من خلاله التشكيك بجودة القهوة الموجودة في كل الاسواق #السعودية وتم استدعاء #منصور_الرقيبة وتاجر القهوة للتحقيق والتأكد من كل ماذكر وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي مع كافة الأطراف وفق النظام .. ! pic.twitter.com/cSmsFQdm7V — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 12, 2020



وأوضح ”أنه يستطيع أن يؤكد أن ما يقوله حقيقي، بينما قال منصور الرقيبة إن تصريحه هذا قوي للغاية“.

ونوه بأنه ذهب بأغلب المنتجات الموجودة في السعودية إلى المختبر السعودي في إثيوبيا، ورفضوا فحصه بدافع أنه درجة ”خامسة“ وأنه لا يجوز فحصه، مبيناً أن هذا هو ما دفعه للحديث في هذا الشأن.

وأثير آنذاك جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض اتفق مع ما أورده منصور الرقيبة وآخرون انتقدوه، بدافع أنه يبحث عن الشهرة وإثارة الجدل.

وتأتي معاقبة الرقيبة والتاجر السيف عقب شهر من تغريم وزارة التجارة أربعة من مشاهير موقع ”سناب شات“، من ضمنهم الفنانان السعودي حبيب الحبيب، واللبنانية ليلى إسكندر؛ بسبب نشرهم إعلانات مخالفة على سناب شات، عن نشاط الفوركس (المحظور)، تضمنت ”تضليلا وخداعا“ للمستهلكين.

وأكدت الوزارة أنه جرى تغريم المخالفين الأربعة بإجمالي 160 ألف ريال (نحو 43 ألف دولار).