خالد بن سلمان يصل روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري "آرمي 2021"

بدأ الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم الاثنين، زيارة رسمية لموسكو، يعقد خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين الروس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

ووفق الوكالة؛ فقد وصل الأمير خالد مساء اليوم ”إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي (آرمي 2021) الذي انطلق في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض في مدينة كوبينكا بمنطقة موسكو“.

وأشارت إلى أن نائب وزير الدفاع سيلتقي خلال الزيارة ”عددا من المسؤولين الروس لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ولمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك لدعم أمن واستقرار المنطقة“.

ولاحقا؛ قالت وسائل إعلام روسية، إن الأمير خالد بن سلمان، التقى بوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، حيث أكد أن ”المملكة ملتزمة بتعزيز التعاون مع روسيا“، مشيرا إلى أن ذلك ”سيساعد على الاستجابة المشتركة للتهديدات والتحديات“.

وشدد بن سلمان خلال اللقاء على ”أن التعاون بين روسيا والسعودية سيسهم في الرد المشترك على كل تحديات اليوم“، لافتا إلى أن ذلك ”سيتطلب من البلدين مزيدا من التعاون والجهود“، وفقا لقناة ”روسيا اليوم“.

وعلى هامش لقاءه بـ“شويغو“، وقع نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان مع نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، اتفاقية للتعاون العسكري بين حكومتي المملكة العربية السعودية وروسيا.

يشار إلى أن المنتدى العسكري التقني الدولي ”آرمي 2021″، يعقد في مدينة كوبينكا بضواحي العاصمة الروسية موسكو، خلال الفترة ما بين 22 و 28 آب/أغسطس الجاري.