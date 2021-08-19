السعودية.. الإعدام لمواطن بتهمة قتل رجل أمن في جدة

أصدرت السلطات القضائية السعودية حكما يإعدام شخص بتهمة قتل رجل أمن في أثناء تأدية واجبه بمحافظة جدة غرب المملكة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية ”واس“ عن بيان للداخلية.

وبحسب البيان، فقد ”أقدم عبدالعزيز بن سعود بن سعد المالكي (سعودي الجنسية) على قتل وكيل رقيب عبدالله بن مشاري السبيعي، وذلك بالترصد له أثناء تأدية عمله وطعنه بضع طعنات؛ ما أدى لوفاته، وتأييده لأحد التنظيمات الإرهابية، وتكفيره لرجال الأمن“.

وتابع البيان ”بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه“.

وأردف ”ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن يكون ذلك بقتله، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور“.

وأوضح أنه ”قد تم تنفيذ حكم القتل حدّا بالجاني/ عبدالعزيز بن سعود بن سعد المالكي، اليوم الخميس 11 / 1 / 1443 هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة“.