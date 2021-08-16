الملك سلمان يوجه بمساعدة الجزائر في مواجهة الحرائق

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم الإثنين حكومة بلاده بالوقوف إلى جانب الجزائر، التي تواجه سلسلة حرائق كارثية هي الأسوأ منذ عقود.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ”بالغ الحزن والأسى لما تتعرض له الجزائر، من حوادث الحرائق وما أحدثته من خسائر بشرية ومادية“.

وقالت الخارجية في بيان إنه ”في ضوء ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر وروابط أخوية راسخة، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالوقوف إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشقيقة في جهودها لمكافحة هذه الحرائق بما يساهم في تخفيف الآثار الناجمة عن ذلك“.

وأوضح البيان، أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيقوم بإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للتخفيف عن المتضررين والمنكوبين في الجزائر.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلنت سلطات الإنقاذ والإطفاء في الجزائر سيطرتها على معظم حرائق الغابات الكبيرة المنتشرة في شمال البلاد، مؤكدة أنها ”لم تعد تشكل خطرا على المواطنين“.

وأكد المدير الفرعي للإحصاءات والإعلام في المديرية العامة للحماية المدنية العقيد، فاروق عاشور، للإذاعة العامة، أن ”معظم حرائق الغابات أصبح متحكما فيها“، و“لا تشكل خطرا على الساكنة“.

وأشار إلى أن جهود وحدات الحماية المدنية تنصب حاليا على ”تحييد المناطق السكنية وحمايتها، خاصة في ولايات الطارف وبجاية وجيجل وتيزي وزو“.

وفي ما يتعلق بآخر المعطيات حول انتشار الحرائق، أوضح أن ”الجهود متواصلة لإخماد 19 حريقا على مستوى 11 ولاية“، لافتا إلى أنه تم في الـ24 ساعة الأخيرة إخماد ”أكثر من 74 حريقا“.

وشارك في إخماد الحرائق ما يقرب من 7500 من عناصر الحماية المدنية مع 490 شاحنة إطفاء وثلاث طوافات.

كما حشد الجيش الجزائري خمس طوافات روسية الصنع من طراز ”إم-آي 26“. واستعانت فرق الإطفاء أيضا بطائرتي إخماد حرائق فرنسيتين في إطار اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.