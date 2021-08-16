السعودية: نتابع باهتمام أحداث أفغانستان ونأمل في استقرار الأوضاع سريعا

قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الإثنين، إن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت.

#عاجل #المملكة تأمل أن تعمل حركة طالبان وكافة الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات، وتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد.#واس_عام https://t.co/1W9DfKnWCh — واس العام (@SPAregions) August 16, 2021

وأضافت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): ”انطلاقا من المبادئ الإسلامية السمحة، وعملا بقول المولى سبحانه وتعالى: (إنما المؤمنون إخوة)، فإن حكومة المملكة العربية السعودية تأمل أن تعمل حركة طالبان وكافة الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات“.

وأكدت السعودية في بيانها، ”وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد“.