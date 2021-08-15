السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية من كابول

أعلنت السعودية، مساء اليوم الأحد، أنها أجلت أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان، وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة وغير المستقرة التي تشهدها البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ عن وزارة الخارجية قولها إنه ”قد تم إجلاء جميع أعضاء سفارة المملكة في العاصمة الأفغانية كابول، وتم وصولهم إلى أرض الوطن وهم في تمام الصحة والعافية“.

وباتت حركة طالبان على وشك الاستيلاء على السلطة بالكامل في أفغانستان، بعدما دخلت العاصمة كابول مساء اليوم، بعد أن تلقى مقاتلوها الأمر بالدخول.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية، مساء اليوم الأحد، أن عدة انفجارات سُمع دويها في العاصمة كابول وسط استمرار حالة من الغموض في أعقاب دخول مسلحي حركة طالبان المدينة والخروج المفاجئ للرئيس أشرف غني.

وقالت القناة الإخبارية الأولى، إن دوي عدة انفجارات سُمع في العاصمة، في حين قال ساكن من حي ماكروريان بوسط المدينة إنهم سمعوا دوي انفجارين ليسا كبيرين.

وقال شهود في المدينة، إن الأجواء هادئة بوجه عام، لكن نقاط التفتيش التابعة للشرطة باتت بدون أفراد بعد أن تم حل قوات الأمن.