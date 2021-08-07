السعودية وسلطنة عمان ترحبان بتعيين هانس غروندبرغ مبعوثا لليمن

أعلنت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، اليوم السبت، ترحيبهما بتعيين هانس غروندبرغ مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وقال فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في تغريدة عبر تويتر: ”أرحب بتعيين السيد هانس غروندبرغ مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، نتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة“.

وأضاف: ”المملكة ستستمر في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة“.

أرحب بتعيين السيد هانس غروندبرغ مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، نتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة. المملكة ستستمر في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة. — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) August 7, 2021

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، إعرابه عن ”الترحيب بتعيين السفير السويدي لليمن هانس غروندبرغ مبعوثا أمميا خاصا لليمن من قبل معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلفا للسفير مارتين جريفيث، وعن تطلع السلطنة للعمل معه في هذا الملف المهم، ومواصلة الجهود الرامية إلى حل الأزمة اليمنية في أقرب الآجال“.

وعن تطلع السلطنة للعمل معه في هذا الملف المهم ومواصلة الجهود الرامية إلى حل الأزمة اليمنية في أقرب الآجال. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 7, 2021

وأضافت الوكالة العمانية: ”ثمَّن معاليه مسيرة المبعوث الأممي غروندبرغ ومعرفته بشؤون اليمن والمنطقة، معربا عن تطلعه بأن تُسهم خبرته المهنية في المساعي المبذولة لتأمين وقف شامل ودائم لإطلاق النار من قبل كافة الأطراف، وتسهيل انسياب المواد الإنسانية، والدخول في عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق نحو الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وإعادة البناء والإعمار“.

نحو الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وإعادة البناء والإعمار. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 7, 2021

وعين الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، الدبلوماسي السويدي، هانز غروندبرغ، مبعوث المنظمة الخاص الجديد إلى اليمن.

وصدق مجلس الأمن، المكون من 15 دولة عضوا، على تعيين غروندبرغ، هذا الأسبوع، ليحل محل مارتن غريفيث الذي تم تعيينه منسقا للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، الشهر الماضي، بعد محاولاته خلال الثلاث سنوات الماضية التوسط لإنهاء الصراع في اليمن.

وظل الدبلوماسي غروندبرغ يشغل منصب سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، منذ سبتمبر 2019.

وقال دبلوماسيون، إن مسؤولين بالأمم المتحدة طرحوا اسم الدبلوماسي السويدي هانز غروندبرغ بشكل غير رسمي على أعضاء مجلس الأمن لاستطلاع آرائهم، بحلول منتصف يوليو، وقال 14 عضوا إنهم سيوافقون على تعيينه.

ويعد غروندبرغ مختصا في شؤون الشرق الأوسط، وسبق له أن تولى تمثيل بلاده والاتحاد الأوروبي في عدد من عواصم العالم.