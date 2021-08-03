بتهمة الخروج المسلح على الدولة.. السعودية تنفذ حكم القتل تعزيرا بحق مواطن من القطيف

نفذت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل تعزيرا في المواطن أحمد بن سعيد بن علي الجنبي في المنطقة الشرقية، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية في المملكة.

وتم توجيه بضع تهم للجنبي، أبرزها الخروج المسلح على سلطات الدولة، والشروع في قتل رجال الأمن، وتمويل الإرهاب، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن الجنبي أقدم على الخروج المسلح على سلطات الدولة، والشروع في قتل رجال الأمن بإطلاقه النار بضع مرات على نقاط الضبط الأمني والدوريات الأمنية في عدة أماكن بمحافظة القطيف، مستخدما في ذلك أسلحة كانت بحوزته.

وأشار البيان إلى اشتراك الجنبي مع عدد من المجرمين في الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، من خلال تلقيه مبالغ مالية من مستقبلي الأسلحة مقابل مساعدتهم في نقلها وإخفائها، وعلمه بتهريب تلك الأسلحة إلى داخل المملكة وتستره على ذلك، وسعيه في زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بالمشاركة في المسيرات وأعمال الشغب، ومتاجرته بالمخدرات وترويجها وتعاطيها.

وقال البيان ”بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه“.

وأضاف البيان ”ولكون ما أقدم عليه من جرائم عديدة وما انطوت عليه من مجاهرة ومكابرة واعتداء وخروج على النظام العام وتمرد على ولي الأمر وخروج عن طاعته، وما يترتب على مثل هذه الجرائم والجنايات من فوضى وضرر يلحق بالمجتمع، ولأن الجرائم المذكورة صدرت بتخطيط وتمالؤ وتواطؤ، وارتكابها يوجب تشديد العقوبة لتكون قاطعة لشره وزاجرة ورادعة لغيره، فقد تم الحكم بقتل المذكور تعزيرا“.

وبحسب البيان فقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقال البيان ”تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني/ أحمد بن سعيد بن علي الجنبي _سعودي الجنسية _ اليوم الثلاثاء 24 / 12 / 1442 هـ بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية“.

كما أكدت الوزارة عبر البيان حرص الحكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل، قائلة إن ”هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها“.

وحذرت الوزارة ”كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره“.