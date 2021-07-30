"التحالف" يحبط محاولة استهداف سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة

وندد التحالف، وفقا للوكالة الرسمية، بـ“استمرار تهديد الميليشيات الحوثية في اليمن، وبدعم إيراني، خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر“. ‎

وأكد التحالف أن جهوده أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحبط فيها التحالف العربي هجمات في البحر الأحمر، إذ ذكر التلفزيون السعودي الرسمي في أبريل/ نيسان الماضي أن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أحبط هجوماً وشيكاً لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بتدميره زورقاً ملغوماً في جنوب البحر الأحمر.

ونقل التلفزيون عن التحالف قوله إن ”ميليشيات الحوثي الإرهابية لا تزال تهدد خطوط الشحن البحري والتجارة العالمية“.

وفي أواخر العام الماضي، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي جنوب البحر الأحمر.

وأوضح التحالف أن اللغم البحري المكتشف إيراني الصنع من نوع ”صدف“.

وأشار إلى أنه تمت إزالة وتدمير 171 لغمًا بحريًا كانت ميليشيات الحوثي قد نشرتها عشوائيًا.

وقال التحالف إن ”الأعمال العدائيه للميليشيات، بدعم إيراني، تهدد الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر“. كما أعلن التحالف في أغسطس/ آب 2020 أنه اعترض ودمر زورقا ملغوما في جنوب البحر الأحمر. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن قوات التحالف البحرية ”رصدت محاولة للمليشيات الحوثية جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، أطلقته من محافظة الحديدة“. وأضاف العقيد المالكي أنه ”تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية“.

وقبل أيام، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة، أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية السعودية.

وقال التحالف إن ”الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيّرة (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية“.

وشدد التحالف على ”اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية“، مشيرا إلى ”استمرار الميليشيات الحوثية العدائية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية“.