السعودية تنفذ حد "الحرابة" بأحد عناصر "داعش"

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم حد الحرابة قتلا في جانٍ أقدم على اعتناق المنهج التكفيري، والانتماء لتنظيم داعش، واقتحام أحد المصارف بمدينة جازان.

جاء ذلك، في بيان أصدرته الوزارة اليوم الخميس، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“.

وبحسب بيان الوزارة فقد ”أقدم محمد بن إبراهيم بن علي الرفاعي -سعودي الجنسية- على اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وذلك بتكفيره ولاة الأمر ورجال الأمن في هذه البلاد، والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، وتأييده في أعماله الإرهابية“.

وأضاف بأن المتهم ”تبنى أفكار التنظيم والسعي لتحقيق أهدافه، وذلك بقيامه باقتحامٍ مسلحٍ لأحد المصارف في مدينة جازان، وإطلاق النار على الموجودين بداخله عمدا وعدوانا، مما نتج عنه مقتل يحيى بن أحمد بن محمد شيبان، وعبدالله بن عبده بن محمد بكر، وإصابة اثنين آخرَين، واحتجاز آخرين، وتسببه بتلفيات وأضرار جسيمة بمقر المصرف، وكذلك مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار باتجاههم، وحيازة واستعمال السلاح للإخلال بالأمن، وإعادة تغريدات مسيئة لولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن في هذه البلاد، وتعاطي المخدرات“.