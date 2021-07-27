السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة، كما أكدت ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف، وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره.

وقال بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“ إن حكومة المملكة العربية السعودية تابعت مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة، وتحترم كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمرًا سياديًا.

وأضاف البيان أن المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية، والاقتصادية.

وكان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، قد تلقى، الإثنين، اتصالًا هاتفيًا، من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية عثمان الجرندي.

وأشارت الوكالة إلى أنه جرى خلال الاتصال، ”استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما اطلع الأمير فيصل بن فرحان على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية“.

وأكد وزير الخارجية السعودي، بحسب الوكالة ”حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة، ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك“.

ويأتي ذلك على خلفية التطورات الأخيرة في تونس، حيث كان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد اتخذ بعض الإجراءات الاستثنائية، منها تجميد عمل البرلمان لمدة شهر، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي؛ على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، وذلك عملًا بأحكام الفصل 80 من الدستور.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، إنه اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور، موضحًا أن القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، مبينًا أن الدستور يمنع حله.

وأوضح سعيّد أن القرار الثاني هو رفع الحصانة عن كل النواب، وأن القرار الثالث هو رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، أما القرار الرابع فيتمثل في إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئاسة السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة يختار هو من سيرأسها.

وحذّر الرئيس التونسي، الإثنين، مما أسماه ”مخططًا لجر البلاد نحو الفوضى والدم“، داعيًا إلى الحذر من بعض الأطراف التي لم يذكرها بالاسم.