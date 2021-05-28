التحالف يدمر طائرة ملغومة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة.

وهذه الطائرة الحوثية الثانية التي يعلن التحالف تدميرها بغضون أقل من 24 ساعة، إذ أعلن التحالف الجمعة عن اعتراض وتدمير طائرة ”مفخخة“ أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف قوله إنه تم ”اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية“.

وأكد التحالف في سلسلة تغريدات بثتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، ”استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية“.

وأشار التحالف العربي، إلى أنه ”“يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية“.