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التحالف يُدمر طائرة "مفخخة" أطلقها الحوثيون تجاه الجنوب السعودي
تاريخ النشر: 28 مايو 2021 12:44 GMT
تاريخ التحديث: 28 مايو 2021 13:30 GMT

التحالف يُدمر طائرة "مفخخة" أطلقها الحوثيون تجاه الجنوب السعودي

أعلن التحالف العربي، اليوم الجمعة، عن اعتراض وتدمير طائرة "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية

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المصدر: فريق التحرير

أعلن التحالف العربي، اليوم الجمعة، عن اعتراض وتدمير طائرة ”مفخخة“ أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف قوله إنه تم ”اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية“.

وأكد التحالف في سلسلة تغريدات بثتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، ”استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية“.

وأشار التحالف العربي، الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، إلى أنه ”“يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية“.

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