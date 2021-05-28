التحالف يُدمر طائرة "مفخخة" أطلقها الحوثيون تجاه الجنوب السعودي

أعلن التحالف العربي، اليوم الجمعة، عن اعتراض وتدمير طائرة ”مفخخة“ أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف قوله إنه تم ”اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية“.

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التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) May 28, 2021

وأكد التحالف في سلسلة تغريدات بثتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، ”استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية“.

#عاجل

التحالف: استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين و الأعيان المدنية. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) May 28, 2021

وأشار التحالف العربي، الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، إلى أنه ”“يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية“.