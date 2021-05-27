السعودية.. أحكام بالسجن والغرامة لضباط وموظفين حكوميين في قضايا فساد

أصدرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، الخميس، أحكاما قضائية ابتدائية ونهائية مكتسبةً الصفة القطعية بعد ثبوت إدانة أصحاب قضايا جنائية كانت قد حققت بها الهيئة خلال الفترة الماضية وأحالت مرتكبيها إلى المحكمة الجزائية بالرياض.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، 16 حكمًا قضائيًا أصدرتها الهيئة، تتضمن أحكامًا مختلفة بحق مرتكبي أبرز القضايا الجنائية، التي كان أولها حكم ابتدائي بإدانة صاحب سمو ملكي (موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والحكم بمعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال (26 ألف دولار).

#عاجل #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تعلن عن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها. pic.twitter.com/hR0FBMW7BJ — واس العام (@SPAregions) May 27, 2021

كما صدر حكم ابتدائي بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي، ومعاقبته بالسجن لمدة ثماني سنوات وغرامة مالية قدرها 160 ألف ريال (42 ألف دولار).

وشملت الأحكام، كذلك، إدانة ضابط برتبة عميد يعمل في قطاع أمني مختلف تابع لوزارة الداخلية بالاشتراك مع اللواء المذكور في سوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال (2.6 ألف دولار).

كما شمل ذات الحكم إدانة ضابط برتبة رائد يعمل في ذات القطاع بالاشتراك بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال (26 ألف دولار).

وصدر حكم ابتدائي بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي، وتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال (52 ألف دولار).

وأدين أربعة ضباط يعملون بذات القطاع بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي، والاشتراك في تبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبتهم بالسجن مددا تتراوح من (3) سنوات إلى (6) سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال (13 ألف دولار).

وصدر حكم قطعي بإدانة موظف في وزارة الدفاع ومواطن ووافدين اثنين بتزوير محررات رسمية ”تصاريح تنقل“ خلال فترة منع التجول منسوبة لوزارة الدفاع“ ومعاقبتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال (26 ألف دولار).

كما صدر حكم ابتدائي بإدانة موظفين اثنين في شركة تقييم عقاري، بالرشوة نتيجة الاستجابة لرجاء أخيهما للإخلال بواجباتهما الوظيفية وذلك بتقييم العقار العائد لشقيقهما ومعاقبة الأول والثاني (الموظفين) بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة مالية 20 ألف ريال، ومعاقبة الثالث بالسجن لمدة 18 شهرًا وغرامة مالية 30 ألف ريال.

وفي حكم آخر، أدين عدد من منسوبي إحدى شركات الحراسات الأمنية بالرشوة والاستفادة من الدعم الحكومي المقدم بسبب جائحة كورونا (ساند) بطريقة غير نظامية ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى 4 سنوات ودفع غرامات مالية 75 ألف ريال.

وصدر حكم ابتدائي بإدانة موظف بإحدى المحاكم باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية من خلال محاولته تكوين علاقات غير شرعية، ومعاقبته بالسجن لمدة 8 سنوات.

كما صدر حكم ابتدائي بإدانة موظفين اثنين في وزارة الصحة و4 مواطنين ووافد بالرشوة وخيانة الأمانة ومعاقبتهم بالسجن مُددا تتراوح من 6 أشهر إلى 5 سنوات ودفع غرامات مالية تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 90 ألف ريال.

وصدر حكم قطعي بإدانة رجل أمن يعمل في المديرية العامة للسجون بإحدى المناطق بالرشوة والإخلال بواجبات وظيفته واستغلال النفوذ الوظيفي ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين و10 أشهر وغرامة مالية 30 ألف ريال.

كما شملت الأحكام موظفا في إحدى الجامعات باختلاس المال العام والتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة 12 سنة ودفع غرامة مالية 200 ألف ريال.

وتمت إدانة مسؤول بوزارة التعليم العالي سابقا بالرشوة ومعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية 500 ألف ريال.

وكانت السلطات السعودية قد شددت من حملتها على الفساد والفاسدين، وفق توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أكد في أكثر من مناسبة أن ”لا حصانة لفاسد“.