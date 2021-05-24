السعودية

وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود
تاريخ النشر: 24 مايو 2021 19:51 GMT
تاريخ التحديث: 24 مايو 2021 20:45 GMT

وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الإثنين، وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس". وقال

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المصدر: فريق التحرير

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الإثنين، وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“.

وقال الديوان الملكي في بيانه: ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها إن شاء الله يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13/ 10/ 1442هـ، في مدينة الرياض“.

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