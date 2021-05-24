وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الإثنين، وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“.
وقال الديوان الملكي في بيانه: ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها إن شاء الله يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13/ 10/ 1442هـ، في مدينة الرياض“.
#الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء، في مدينة الرياض.https://t.co/8TBRnQ41Ya#واس pic.twitter.com/bclcImskWx
— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 24, 2021