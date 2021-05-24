التحالف العربي: تدمير لغم بحري زرعه الحوثيون جنوب البحر الأحمر

أعلنت قوات التحالف العربي، مساء اليوم الإثنين، تدمير لغم بحري زرعته الميليشيا الحوثية جنوب البحر الأحمر، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

#عاجل#التحالف: اكتشاف لغم بحري وتدميره بجنوب البحر الأحمر زرعته الميليشيا الحوثية الإرهابية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) May 24, 2021

ونقلت الوكالة عن التحالف العربي أنه تم ”اكتشاف لغم بحري وتدميره بجنوب البحر الأحمر زرعته الميليشيا الحوثية الإرهابية“، مضيفا أن ”اللغم البحري المكتشف إيراني الصنع من نوع (صدف)“.

وأشارت قوات التحالف العربي إلى أنه تمت ”إزالة 205 ألغام بحرية وتدميرها، نشرتها الميليشيا عشوائيا“.

وأكد التحالف أن ”زراعة الألغام البحرية بدعم إيراني تشكل تهديدا خطيرا للملاحة الدولية والتجارة العالمية“.