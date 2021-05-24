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التحالف العربي: تدمير لغم بحري زرعه الحوثيون جنوب البحر الأحمر
تاريخ النشر: 24 مايو 2021 20:19 GMT
تاريخ التحديث: 24 مايو 2021 20:45 GMT

التحالف العربي: تدمير لغم بحري زرعه الحوثيون جنوب البحر الأحمر

أعلنت قوات التحالف العربي، مساء اليوم الإثنين، تدمير لغم بحري زرعته الميليشيا الحوثية جنوب البحر الأحمر، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت قوات التحالف العربي، مساء اليوم الإثنين، تدمير لغم بحري زرعته الميليشيا الحوثية جنوب البحر الأحمر، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

 

ونقلت الوكالة عن التحالف العربي أنه تم ”اكتشاف لغم بحري وتدميره بجنوب البحر الأحمر زرعته الميليشيا الحوثية الإرهابية“، مضيفا أن ”اللغم البحري المكتشف إيراني الصنع من نوع (صدف)“.

 

وأشارت قوات التحالف العربي إلى أنه تمت ”إزالة 205 ألغام بحرية وتدميرها، نشرتها الميليشيا عشوائيا“.

 

وأكد التحالف أن ”زراعة الألغام البحرية بدعم إيراني تشكل تهديدا خطيرا للملاحة الدولية والتجارة العالمية“.

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