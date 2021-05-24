السعودية تمدد تأشيرات وإقامات الموجودين في الخارج آليا دون مقابل

مددت المديرية العامة للجوازات في السعودية، صلاحية الإقامات وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة للوافدين آليا، دون دفع رسوم أو مقابل مالي في الدول التي يتم تعليق القدوم منها، نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ الثاني من يونيو/ حزيران المقبل.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، ”يأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا العالمية، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية“.

وأكدت المديرية العامة للجوازات، أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.